Caso Dumfries, Inter subito sul mercato: 25 milioni per riportarlo in Italia | CM.IT

Si allungano i tempi di recupero per l’olandese, Chivu ha bisogno di un esterno destro a gennaio. Oltre a Palestra spunta un vecchia conoscenza della Serie A

Sembrava un infortunio di poco conto e invece Denzel Dumfries è ai box da oltre un mese. E se davvero l’esterno olandese dovesse operarsi, c’è il rischio di non rivederlo in campo prima di febbraio o marzo. Una vera e propria tegola per l’Inter, che in quel ruolo non ha alternative all’altezza. Darmian non dà garanzie fisiche, mentre Luis Henrique – a parte l’exploit contro il Como – sta deludendo le aspettative.

C’è bisogno di tornare sul mercato a gennaio. Si guarda soprattutto in Serie A per puntare su un calciatore che conosca già il campionato italiano. L’obiettivo primario è Marco Palestra, attualmente in prestito al Cagliari, ma l’Atalanta lo valuta già 40 milioni e c’è la concorrenza della Juve e dei club inglesi. Le alternative più economiche ma meno convincenti portano a Norton-Cuffy del Genoa, Belghali del Verona e Touré del Pisa.

Da non escludere la pista estera. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, non c’è stata una vera e propria rottura tra Wilfried Singo e il Galatasaray. Il terzino ivoriano non ha chiesto la cessione, né il club turco lo ha messo ufficialmente sul mercato. Resta il fatto che l’ex Torino tornerebbe volentieri in Italia (dove fa gola anche alla Juventus) e che il suo cartellino è valutato 25-30 milioni di euro. Per Chivu si tratterebbe di un vero jolly, potendo agire sia da esterno che da braccetto.