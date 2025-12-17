Atalanta
Milan, panchina o campo per Leao contro il Napoli: le ultime

Il Milan si prepara per la sfida contro il Napoli: dubbi su Leao, ritornato da un infortunio. Ecco le ultime sulle sue condizioni

Leao si è infortunato nel match contro il Torino e ha saltato la sfida contro il Sassuolo per un problema agli adduttori. Le condizioni dell’attaccante portoghese hanno allarmato sin da subito lo staff tecnico del Milan, specialmente per la trasferta in Arabia.

Il numero 10 rossonero è partito con la squadra, ma nessuno vuole rischiare di mandarlo in campo con la possibilità che possa infortunarsi nuovamente allo stesso punto. E infatti, in conferenza stampa Allegri è andato piuttosto cauto. Le sensazioni riguardo Leao sono tutt’altro che ottimistiche.

Leao verso il forfait in Napoli-Milan

Allegri ha dichiarato in conferenza che l’impegno di Leao sarebbe dipeso dall’allenamento della rifinitura. Ma difficilmente il mister impiegherà il portoghese sin dall’inizio. E crescono le percentuali di un’assenza dal match.

Infatti, Leao potrebbe anche accomodarsi in tribuna e restare al fianco dei compagni in caso di finale, dove magari riuscirà a sedersi in panchina e provare a scendere in campo qualche minuto. Tante ipotesi che saranno sciolte solamente a poche ore dal fischio d’inizio.

