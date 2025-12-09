Atalanta
Pulisic più determinante di Leao: ma il Milan rischia un altro ‘caso’ Maignan

Foto dell'autore

Lo statunitense decisivo anche col Torino e con 39 di febbre. Il delicato tema rinnovo

È tornato Pulisic e il Milan è tornato a vincere. E pensare che nemmeno avrebbe dovuto giocarla la gara col Torino. Non era al meglio, tanto che ha raggiunto i compagni soltanto dopo.

Allegri lo ha buttato nella mischia al ventesimo della ripresa, un minuto più tardi ecco arrivare dai piedi dello statunitense la rete del 2-2. Solo altri dieci minuti per il gol del definitivo 3-2: ancora di sinistro, ancora firmato Christian Pulisic.

Pulisic in Torino-Milan
Pulisic in Torino-Milan

Troppo importante per questo Milan, più determinante di Rafa Leao uscito alla mezz’ora per un problema muscolare. Proprio al portoghese, il più pagato della rosa, Pulisic e i suoi agenti fanno probabilmente riferimento a proposito di un possibile, ma tutt’altro che scontato, rinnovo di contratto.

Pulisic è in scadenza a giugno 2027 e guadagna circa 4 milioni di euro netti: 1 milione in meno – bonus esclusi – di Leao, circa 800mila euro in meno di Rabiot e Nkunku che è il grande flop, considerato quanto è costato, dello scorso mercato estivo.

Pulisic, addio Milan senza rinnovo

L’obiettivo del 27enne, già autore quest’anno di 9 reti in 12 partite, è strappare un nuovo accordo a cifre ovviamente più importanti dell’attuali. Se potrà farlo al Milan è tutto da vedere, considerata la politica societaria di Red Bird sempre particolarmente attenta ai conti e agli ingaggi dei calciatori. L’ultimo esempio, anzi caso è quello di Maignan…

Pulisic in Torino-Milan
Pulisic, addio Milan senza rinnovo

Il rischio è che anche con Pulisic si arrivi a uno strappo, apripista per un divorzio nel prossimo calciomercato estivo. il Milan non può permettersi di perderlo a zero e al classe ’98 di origini croate, del resto, gli ammiratori non mancano. Specie in Premier e specie dopo un’annata fin qui di altissimo livello.

