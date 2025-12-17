Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bologna-Juve a rischio ripetizione per errore tecnico: ecco cosa dice la Regola 1

Foto dell'autore

Il posticipo domenicale di Serie A continua a far discutere. Oltre ai casi di moviola, c’è episodio che poteva portare a rigiocare la partita

Sono passati tre giorni da Bologna-Juventus, ma la sfida del ‘Renato Dall’Ara’ continua a far discutere. Sia per gli episodi da moviola, solo in parte presi in considerazione ieri su Open Var, sia per il mistero degli audio che non sono stati fatti ascoltare. Ma c’è anche un altro caso che poteva portare alla ripetizione della gara per errore tecnico.

Errore tecnico, Bologna-Juve a rischio ripetizione: ecco cosa è successo
Il gol di Cabal che ha deciso Bologna Juve (foto Ansa) – Calciomercato.it

Siamo al minuto 61 del match quando Spalletti decide di fare un doppio cambio – che poi risulterà vincente – mandando in campo Openda e Cabal al posto di David e Cambiaso. Quest’ultimo non ha preso molto bene la sostituzione e ha dato un colpo alla bandierina del calcio d’angolo (comportamento antisportivo, andava sanzionato con l’ammonizione, ndr) facendola cadere.

Per fortuna il terzino della Juve si è formato, l’ha raccolta e l’ha rimessa sull’asta. Cosa sarebbe successo se non lo avesse fatto e l’arbitro avesse portato a termine la gara senza accorgersene? La regola 1 al punto 8 prevede che non si può giocare senza bandierine, così come senza le reti della porta. Insomma, si sarebbe configurato un errore tecnico e quindi la partita si sarebbe dovuta ripetere.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie