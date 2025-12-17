Bologna-Juve a rischio ripetizione per errore tecnico: ecco cosa dice la Regola 1

Il posticipo domenicale di Serie A continua a far discutere. Oltre ai casi di moviola, c’è episodio che poteva portare a rigiocare la partita

Sono passati tre giorni da Bologna-Juventus, ma la sfida del ‘Renato Dall’Ara’ continua a far discutere. Sia per gli episodi da moviola, solo in parte presi in considerazione ieri su Open Var, sia per il mistero degli audio che non sono stati fatti ascoltare. Ma c’è anche un altro caso che poteva portare alla ripetizione della gara per errore tecnico.

Siamo al minuto 61 del match quando Spalletti decide di fare un doppio cambio – che poi risulterà vincente – mandando in campo Openda e Cabal al posto di David e Cambiaso. Quest’ultimo non ha preso molto bene la sostituzione e ha dato un colpo alla bandierina del calcio d’angolo (comportamento antisportivo, andava sanzionato con l’ammonizione, ndr) facendola cadere.

Per fortuna il terzino della Juve si è formato, l’ha raccolta e l’ha rimessa sull’asta. Cosa sarebbe successo se non lo avesse fatto e l’arbitro avesse portato a termine la gara senza accorgersene? La regola 1 al punto 8 prevede che non si può giocare senza bandierine, così come senza le reti della porta. Insomma, si sarebbe configurato un errore tecnico e quindi la partita si sarebbe dovuta ripetere.