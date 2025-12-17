Torino, nuovo affare col Napoli a gennaio: ecco la lista dei partenti

Tre acquisti estivi potrebbero fare le valigie nella prossima sessione di mercato

Il Torino è atteso tra i protagonisti del prossimo calciomercato di gennaio. La priorità del club granata sarà un difensore centrale, che non sarà Djidji. Il 33enne ancora svincolato si è proposto ufficialmente al ‘Toro’ – “Sono pronto a dare tutto” – ma per lui non ci sono chance.

Stando alle ultime indiscrezioni, al Ds Petrachi piace molto Marianucci del Napoli. Il calciatore esploso nell’Empoli è ai margini della squadra di Antonio Conte: fin qui ha giocato solo una partita e per questo potrebbe andar via nella finestra di riparazione.

I rapporti con la società di De Laurentiis sono eccellenti, vedi i recentissimi affari da Buongiorno a Milinkovic-Savic passando per Ngonge e Simeone, di conseguenza l’operazione Marianucci potrebbe andare in porto. Ovviamente con la formula del prestito secco fino a giugno.

Restando al mercato di gennaio, ormai alle porte, il Torino è pronto a muoversi pure sul fronte uscite. I nomi sulla lista partenze sono quelli di Sazanov, Dembele, Nije, Ilkhan e Ilic. Considerato il passaggio al 3-5-2, sono a rischio taglio anche lo stesso Ngonge e Aboukhlal, in bilico invece la posizione del portiere Israel, anche lui arrivato in estate ma scavalcato ora da Paleari. Il suo obiettivo è il Mondiale, ma senza giocare è dura strappare la convocazione.