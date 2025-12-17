Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Torino, nuovo affare col Napoli a gennaio: ecco la lista dei partenti

Foto dell'autore

Tre acquisti estivi potrebbero fare le valigie nella prossima sessione di mercato

Il Torino è atteso tra i protagonisti del prossimo calciomercato di gennaio. La priorità del club granata sarà un difensore centrale, che non sarà Djidji. Il 33enne ancora svincolato si è proposto ufficialmente al ‘Toro’ – “Sono pronto a dare tutto” – ma per lui non ci sono chance.

Petrachi prima di una partita
Torino, nuovo affare col Napoli a gennaio: la lista dei partenti di gennaio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stando alle ultime indiscrezioni, al Ds Petrachi piace molto Marianucci del Napoli. Il calciatore esploso nell’Empoli è ai margini della squadra di Antonio Conte: fin qui ha giocato solo una partita e per questo potrebbe andar via nella finestra di riparazione.

I rapporti con la società di De Laurentiis sono eccellenti, vedi i recentissimi affari da Buongiorno a Milinkovic-Savic passando per Ngonge e Simeone, di conseguenza l’operazione Marianucci potrebbe andare in porto. Ovviamente con la formula del prestito secco fino a giugno.

Restando al mercato di gennaio, ormai alle porte, il Torino è pronto a muoversi pure sul fronte uscite. I nomi sulla lista partenze sono quelli di Sazanov, Dembele, Nije, Ilkhan e Ilic. Considerato il passaggio al 3-5-2, sono a rischio taglio anche lo stesso Ngonge e Aboukhlal, in bilico invece la posizione del portiere Israel, anche lui arrivato in estate ma scavalcato ora da Paleari. Il suo obiettivo è il Mondiale, ma senza giocare è dura strappare la convocazione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie