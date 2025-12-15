Atalanta
Djidji vuole tornare al Torino: “Pronto a dare tutto. Con Petrachi…”

L’ex difensore granata è svincolato da quasi due anni

Djidji vuole tornare al Torino. Svincolato da due anni, l’ultima esperienza è stata proprio in maglia granata, il difensore franco-ivoriano si è letteralmente offerto al club di Cairo nell’intervista rilasciata a ‘Rai Radio Uno Sport’.

Sarei pronto a dare tutto – ha dichiarato il 33enne – Boglio tornare e mi manca il campo. Mi sto allenando, ho fatto recentemente anche un’avventura in Kings League proprio per tenermi in forma al meglio”.

Ddjidji contro Leao
Djidji vuole tornare al Torino (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Non ho mai avuto problemi col presidente Cairo, ma prima c’erano persone con cui sono successe delle cose che mi hanno penalizzato – ha evidenziato il centrale riferendosi, senza nominarlo, a Vagnati – Hanno fatto uscire tante cose inesatte su di me”.

Djidji conosce bene Petrachi, tornato Ds del Torino dopo il licenziamento dello stesso Vagnati: “Petrachi è uno che sa lavorare. Penso che voglia far tornare una cultura che appartiene al Torino: io sono giocatore, faccio il mio sul campo ma tutto deve andare insieme. Sono convinto che il Toro possa tornare al successo”, ha concluso il classe ’92.

