Djidji vuole tornare al Torino: “Pronto a dare tutto. Con Petrachi…”

L’ex difensore granata è svincolato da quasi due anni

Djidji vuole tornare al Torino. Svincolato da due anni, l’ultima esperienza è stata proprio in maglia granata, il difensore franco-ivoriano si è letteralmente offerto al club di Cairo nell’intervista rilasciata a ‘Rai Radio Uno Sport’.

“Sarei pronto a dare tutto – ha dichiarato il 33enne – Boglio tornare e mi manca il campo. Mi sto allenando, ho fatto recentemente anche un’avventura in Kings League proprio per tenermi in forma al meglio”.

“Non ho mai avuto problemi col presidente Cairo, ma prima c’erano persone con cui sono successe delle cose che mi hanno penalizzato – ha evidenziato il centrale riferendosi, senza nominarlo, a Vagnati – Hanno fatto uscire tante cose inesatte su di me”.

Djidji conosce bene Petrachi, tornato Ds del Torino dopo il licenziamento dello stesso Vagnati: “Petrachi è uno che sa lavorare. Penso che voglia far tornare una cultura che appartiene al Torino: io sono giocatore, faccio il mio sul campo ma tutto deve andare insieme. Sono convinto che il Toro possa tornare al successo”, ha concluso il classe ’92.