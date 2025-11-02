Tutte le notizie di domenica 2 novembre: Allegri recupera Leao e sfida Gasperini, Chivu insidia Conte

Ecco tutte le notizie di oggi 2 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Oggi è il giorno di Milan-Roma, una sfida al vertice del campionato dopo che il Napoli è stato fermato in casa dal Como. Massimiliano Allegri, ancora alle prese con diversi forfait, prepara diverse insidie per Gian Piero Gasperini.

A mezzogiorno l’Inter di Chivu va a Verona per prendersi i 3 punti, con il tecnico rumeno pronto a fare un po’ di turnover organizzato in vista dell’impegno di coppa in settimana. La Juventus si gode la vittoria in trasferta a Cremona, ma Spalletti è già al lavoro per migliorare subito ogni aspetto e per farsi trovare pronto per la Champions League e per il derby di sabato prossimo.