Tutte le notizie di domenica 2 novembre: Allegri recupera Leao e sfida Gasperini, Chivu insidia Conte

Ecco tutte le notizie di oggi 2 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Oggi è il giorno di Milan-Roma, una sfida al vertice del campionato dopo che il Napoli è stato fermato in casa dal Como. Massimiliano Allegri, ancora alle prese con diversi forfait, prepara diverse insidie per Gian Piero Gasperini.

A mezzogiorno l’Inter di Chivu va a Verona per prendersi i 3 punti, con il tecnico rumeno pronto a fare un po’ di turnover organizzato in vista dell’impegno di coppa in settimana. La Juventus si gode la vittoria in trasferta a Cremona, ma Spalletti è già al lavoro per migliorare subito ogni aspetto e per farsi trovare pronto per la Champions League e per il derby di sabato prossimo.

Milan-Roma, Allegri pronto a lanciare una coppia inedita

Massimiliano Allegri attende la Roma a San Siro questa sera per strappare un’altra prestigiosa vittoria e prepara un attacco inedito per impaurire Gasperini: in vantaggio davanti per i rossoneri ci sono Leao e Nkunku.

