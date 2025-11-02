Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Vieira-Genoa, i motivi della separazione e cosa succede adesso

Foto dell'autore

Il club ligure deve ripartire dopo l’addio del tecnico, i retroscena e le prossime mosse

Dopo quella di Tudor alla Juventus, la seconda panchina a saltare è stata quella di Vieira al Genoa. I rossoblù, all’ultimo posto in classifica, devono adesso provare a darsi una scossa, per cercare di invertire una tendenza pericolosa. Dietro le quinte, si è appreso come sia stato Vieira a decidere per l’addio.

Patrick Vieira
Vieira-Genoa, i motivi della separazione e cosa succede adesso – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Nelle scorse ore, il tecnico ha deciso di fare un passo indietro perché non avvertiva più la piena fiducia del club. Il nuovo ds Diego Lopez ha quindi il compito di trovare in tempi rapidi una nuova guida tecnica, mentre Criscito guiderà la squadra domani contro il Sassuolo. I dati della formazione rossoblù, la prima in serie A per contrasti vinti, certificano il lavoro del francese con il gruppo, che ha sempre avuto un atteggiamento molto aggressivo, ma senza riuscire a tradurre in gol quanti prodotto. Il problema rete si è confermato il tema principale della formazione ligure, letteralmente stravolta rispetto a quella di un anno fa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie