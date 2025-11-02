Vieira-Genoa, i motivi della separazione e cosa succede adesso

Il club ligure deve ripartire dopo l’addio del tecnico, i retroscena e le prossime mosse

Dopo quella di Tudor alla Juventus, la seconda panchina a saltare è stata quella di Vieira al Genoa. I rossoblù, all’ultimo posto in classifica, devono adesso provare a darsi una scossa, per cercare di invertire una tendenza pericolosa. Dietro le quinte, si è appreso come sia stato Vieira a decidere per l’addio.

Nelle scorse ore, il tecnico ha deciso di fare un passo indietro perché non avvertiva più la piena fiducia del club. Il nuovo ds Diego Lopez ha quindi il compito di trovare in tempi rapidi una nuova guida tecnica, mentre Criscito guiderà la squadra domani contro il Sassuolo. I dati della formazione rossoblù, la prima in serie A per contrasti vinti, certificano il lavoro del francese con il gruppo, che ha sempre avuto un atteggiamento molto aggressivo, ma senza riuscire a tradurre in gol quanti prodotto. Il problema rete si è confermato il tema principale della formazione ligure, letteralmente stravolta rispetto a quella di un anno fa.