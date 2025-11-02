Tre opzioni per Palladino, ma il tecnico ha le idee molto chiare: cosa sta succedendo | CM.IT

L’allenatore è ancora senza squadra, ma nel suo futuro ci sono tre piste: la situazione

Momento nero per la Fiorentina e per Stefano Pioli. I viola non ingranano, la classifica preoccupa e dopo l’addio di Daniele Pradè anche il tecnico potrebbe salutare.

E in caso di esonero dell’allenatore emiliano, una delle possibili opzioni sarebbe quella di richiamare alla guida Raffaele Palladino, soprattutto da dopo l’addio di Pradè. Il rapporto tra il tecnico e il dirigente non era propriamente idilliaco e l’ipotesi del ritorno non è affatto da escludere. Palladino conosce l’ambiente e buona parte dei calciatori presenti nella rosa. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il tecnico valuterebbe un ritorno in viola dopo l’addio di Pradè.

Nonostante avesse firmato un biennale fino al 2027, Palladino ha poi rescisso consensualmente il contratto con la società toscana al termine della scorsa stagione. Ritorno che invece non riguarderebbe il Genoa, dove Palladino ha militato da giocatore. Il club rossoblù è in cerca di un nuovo tecnico visti i saluti con Patrick Vieira, ma l’allenatore partenopeo, sondato fortemente dalla Juventus per il dopo-Tudor, ha detto no. E ora che i bianconeri hanno scelto Spalletti, la pista viola sembra essere la più allettante.