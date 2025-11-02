Saltano il Milan in tre: ko dell’ultim’ora

Tripla assenza contro i rossoneri, novità a poche ore dall’inizio del match

La sfida tra Milan e Roma di San Siro chiuderà la domenica di Serie A in attesa delle ultime due gare del decimo turno, ma a poche ore dalla gara, ci sono già novità per quanto riguarda la prossima giornata, quando il Milan affronterà il Parma al Tardini.

I ducali infatti, impegnati in casa contro il Bologna, hanno perso tre giocatori nel corso della prima frazione contro i rossoblù. Il primo è stato Estevez. L’argentino è stato costretto ad uscire per un problema fisico: al suo posto Sorensen, per una gara durata solo 24 minuti. Poco più è durata la partita di Ordonez. Il centrocampista, ammonito al 28′, ha ricevuto un secondo giallo per una spinta su Odgaard al 35′. L’espulsione gli costerà la sfida contro i rossoneri.

Notizie negative sono arrivate poi al 41′: Circati, a seguito di un intervento in scivolata, è stato costretto ad uscire. Un problema alla caviglia per l’italo-australiano, sorretto dai sanitari al momento dell’abbandono del terreno di gioco. Cuesta è stato dunque costretto alla seconda sostituzione per infortunio: dentro il senegalese Ndiaye. Il tecnico spagnolo rischia dunque di perdere tre pedine per la sfida contro i rossoneri. Certamente Ordonez, mentre saranno da valutare le condizioni dei due infortunati. A preoccupare è soprattutto Circati, uscito con il sostegno dello staff medico.