Verona-Inter 1-2, ma per Chivu ci sono due problemi

L’Inter vince 2-1 a Verona in maniera rocambolesca nel finale, ma la prestazione nerazzurra ha luci e ombre

L’Inter si impone per 2-1 sul Verona e sale a -1 dalla vetta della classifica. Successo preziosissimo per i nerazzurri, che trovano i tre punti con una clamorosa autorete di Frese al 93′. Il successo, però, non cancella le negatività emerse dalla prestazione e che coinvolgono Chivu e i giocatori.

Dopo il vantaggio nel primo tempo di Zielinski, il pari di Giovane, l’Inter a lungo soffre e non sembra risolverla coi cambi. Per questo, sui social, in tanti criticano Chivu e soprattutto Dimarco, non entrato al meglio in campo.

Su ‘X’, i commenti negativi sono numerosi, ma intanto l’Inter vince di nuovo e si tiene in linea di galleggiamento per la vetta. Si attendono miglioramenti nelle prossime gare.

VERONA-INTER 1-2 – 16′ Zielinski (I), 40′ Giovane (V), 93′ aut. Frese (I)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 22 punti; Roma e Inter* 21; Milan e Juventus* 18; Como* 17; Bologna e Udinese* 15; Cremonese* 14; Atalanta* e Sassuolo 13; Lazio e Torino 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona* e Pisa 5; Fiorentina 4; Genoa 3.

Una partita in più *

