Acerbi esplode, cosa è successo

Nella partita delle 12.30, polemiche dopo la rete dei gialloblù: il difensore si arrabbia, il racconto

Partita non facile per l’Inter a Verona, con Giovane che ha pareggiato la rete iniziale di Zielinski. Due gol molto belli, equilibrio in campo, gara che si è infiammata dopo l’1-1 anche per il gesto di Orban a seguito della rete che ha fatto imbestialire la panchina interista ed Acerbi in particolare.

A ricostruire l’accaduto, il bordocampista di ‘DAZN’, che ha spiegato la dinamica. Dopo il gol di Giovane, Orban, passando davanti alla panchina dell’Inter, ha raccolto un pallone ai margini dell’area tecnica nerazzurra e lo ha calciato con forza verso l’alto. Gesto che non è passato inosservato: il primo a reagire è stato Kolarov, quindi è intervenuto anche Acerbi che ha provato a raggiungere Giovane con atteggiamento arrabbiato. A calmare il difensore ci ha pensato il giovane compagno di squadra Pio Esposito.

Dopo alcuni secondi di tensione, l’atmosfera si è poi ricomposta. Ci ha messo la faccia l’allenatore del Verona Paolo Zanetti che si è rivolto a Kolarov chiedendo scusa. L’allenatore in seconda dei nerazzurri ha accettato le scuse rispondendo: “Non c’è problema”.