DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 5 ottobre: Juve-Milan, Vlahovic e Leao in panchina LIVE

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa

Dopo i quattro match del sabato, si completa oggi il programma della sesta giornata di Serie A. Cinque le gare rimaste in calendario e tutte molto interessanti. Con riflettori puntati soprattutto su Juventus-Milan di questa sera.

La sfida tra bianconeri e rossoneri vale per la vetta della classifica, ma non c’è solo questa a contare per il primato. Alle 15, Fiorentina-Roma e alle 18 Napoli-Genoa. Completano il palinsesto Udinese-Cagliari delle 12.30 e Bologna-Pisa delle 15.

Juventus-Milan, le probabili formazioni: Vlahovic e Leao in panchina

In vista di Juventus-Milan di stasera, Tudor e Allegri studiano le scelte. Ancora David titolare davanti per i bianconeri con Yildiz e Conceicao alle spalle, in difesa resta fuori Bremer, possibile chance per Rugani. Per i rossoneri, si va verso la conferma del duo Pulisic-Gimenez, Leao partirà nuovamente dalla panchina.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic; Gimenez.

Serie A

