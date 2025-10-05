DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 5 ottobre: Juve-Milan, Vlahovic e Leao in panchina LIVE

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa

Dopo i quattro match del sabato, si completa oggi il programma della sesta giornata di Serie A. Cinque le gare rimaste in calendario e tutte molto interessanti. Con riflettori puntati soprattutto su Juventus-Milan di questa sera.

La sfida tra bianconeri e rossoneri vale per la vetta della classifica, ma non c’è solo questa a contare per il primato. Alle 15, Fiorentina-Roma e alle 18 Napoli-Genoa. Completano il palinsesto Udinese-Cagliari delle 12.30 e Bologna-Pisa delle 15.