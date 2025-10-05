Siparietto Allegri-Pulisic: ecco cos’è successo sul rigore

In Juventus-Milan lo statunitense sbaglia un rigore: colloquio con il tecnico al momento del cambio

Il Milan fallisce l’aggancio a Napoli e Roma alla vetta della classifica e a Torino trova il primo pareggio della sua stagione.

In casa della Juventus, bianconeri e rossoneri non vanno oltre lo 0-0, con l’occasione più clamorosa fallita da Christian Pulisic nel corso della ripresa. Lo statunitense calcia alto il calcio di rigore conquistato da Gimenez. Un rigore a cui Massimiliano Allegri non ha voluto assistere. Inquadrato dalle telecamere, il tecnico rossonero si è infatti voltato in direzione del pubblico al momento dell’esecuzione dal dischetto.

Pulisic è stato poi sostituito da Allegri al 74′, con l’allenatore che ha deciso di inserire Nkunku. E al momento del cambio il tecnico livornese si è poi rivolto al suo giocatore. “Hai tirato di piatto eh?” la frase di Allegri rivolta al suo numero 11. Frase a cui è poi seguito un sorriso agrodolce tra i due. “Non ho visto neanche come ha calciato” ha poi affermato Allegri a ‘Dazn’. “Però i rigori si sbagliano” ha aggiunto.