Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Siparietto Allegri-Pulisic: ecco cos’è successo sul rigore

Foto dell'autore

In Juventus-Milan lo statunitense sbaglia un rigore: colloquio con il tecnico al momento del cambio

Il Milan fallisce l’aggancio a Napoli e Roma alla vetta della classifica e a Torino trova il primo pareggio della sua stagione.

Pulisic disperato
Siparietto dopo il cambio tra Pulisic e Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it

In casa della Juventus, bianconeri e rossoneri non vanno oltre lo 0-0, con l’occasione più clamorosa fallita da Christian Pulisic nel corso della ripresa. Lo statunitense calcia alto il calcio di rigore conquistato da Gimenez. Un rigore a cui Massimiliano Allegri non ha voluto assistere. Inquadrato dalle telecamere, il tecnico rossonero si è infatti voltato in direzione del pubblico al momento dell’esecuzione dal dischetto.

Pulisic è stato poi sostituito da Allegri al 74′, con l’allenatore che ha deciso di inserire Nkunku. E al momento del cambio il tecnico livornese si è poi rivolto al suo giocatore. “Hai tirato di piatto eh?” la frase di Allegri rivolta al suo numero 11. Frase a cui è poi seguito un sorriso agrodolce tra i due. “Non ho visto neanche come ha calciato” ha poi affermato Allegri a ‘Dazn’. “Però i rigori si sbagliano” ha aggiunto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie