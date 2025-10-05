Pioli risponde alla domanda sull’esonero, ma sui social impazza la polemica

La vittoria dei giallorossi al ‘Franchi’ accompagnata da una polemica totale sul web: è successo tutto poco fa

Fiorentina-Roma poteva rappresentare l’occasione per puntare al primo successo: Stefano Pioli e la squadra gigliata, però, sono usciti ancora sconfitti dal ‘Franchi’. La rimonta subita dai giallorossi di Gian Piero Gasperini pesa, e non poco, sulla classifica di Serie A.

Una Roma che balza al primo posto, a 15 punti dopo 6 giornate di campionato: un rendimento costante, nonostante gli impegni nelle coppe, che lancia la squadra allenata dal tecnico di Grugliasco al momento tra le grandi favorite al tricolore. D’altro canto, invece, a Firenze si respira un clima pesante. Le parole di conferma e l’attestato di stima del ds Daniele Pradè nei confronti di mister Pioli non possono non mettere in dubbio l’operato dell’ex allenatore del Milan, inerme davanti ad un rendimento ben lontano dalle aspettative di inizio campionato.

Soli 3 punti racimolati, la viola è in palese difficoltà e anche sul web si è scatenata una polemica importante dopo la vittoria giallorossa, arrivata grazie ai gol di Soulé e Cristante, in risposta al momentaneo vantaggio di Kean. È successo tutto nella prima frazione di gioco. “La Fiorentina di Pioli è inguardabile, c’è poco da dire, quando si è davanti ad un fallimento lo si ammette con onestà”, ha detto un utente su ‘X’, evidentemente colpito negativamente dalla prova offerta dai toscani. Nel mirino c’è, ovviamente, Stefano Pioli, reo secondo molti di non essere stato in grado di dare un’impronta importante alla squadra reduce da due ko ed uno 0-0 in Serie A.

Fiorentina e Pioli ko: l’annuncio sull’esonero

Ci ha pensato lo stesso Stefano Pioli a fare chiarezza sul suo futuro, sulle voci di un possibile esonero che fa già discutere e che per il momento – in termini concreti – è solo una voce che mina la già traballante serenità del gruppo viola.

In molti si chiedono se e quando arriverà la reazione della Fiorentina che, subita la clamorosa rimonta casalinga per mano della Roma, dopo la sosta dovrà vedersela contro il suo passato: il Milan. Un altro parere, assai polemico, recita così: “Fiorentina a ottobre piena di infortuni, che viene presa a pallate da chiunque. Si vede la mano di Pioli“. Tempi difficili per l’allenatore che in queste due settimane dovrà cercare di compattare il gruppo e tentare la risalita, in una gara dal sapore dolce e amaro, tutt’altro che semplice per la sua Fiorentina. Stefano Pioli ai microfoni di ‘DAZN’ ha poi cercato di spiegare il ko del ‘Franchi’ contro la Roma.

“Abbiamo creato tante occasioni da gol ma oggi a fare la differenza sono stati i dettagli. Dal punto di vista della qualità non siamo troppo lontani dalla Roma“. Un modo per guardare il bicchiere mezzo pieno e con ottimismo verso il futuro. Un futuro di cui ha parlato lo stesso Pioli che ha provato a disinnescare le tante polemiche per un rendimento assai deludente in campionato. “Futuro? Non è un problema, siamo tutti uniti”, ha detto l’ex tecnico di Milan e Bologna.

Comincia poi a fioccare tra i tifosi gigliati l’hashtag “Pioli Out”, testimonianza di una sfiducia che ovviamente potrà venire scalfita solo in grado di risultati positivi nei prossimi appuntamenti, tra campionato e Conference League. Un altro utente, con tanta ironia, parla così: “Pioli ha trovato continuità e costanza nei risultati”. Un verdetto che, battute a parte, non lascia scampo al tecnico emiliano.