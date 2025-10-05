PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Pulisic sbaglia un rigore, Maignan decisivo su Gatti

Un punto a testa tra Juventus e Milan. Finisce a reti bianche l’atteso match della 6° giornata di Serie A all’Allianz Stadium, nella serata del ritorno di Allegri da avversario.

Applausi e striscioni per il tecnico rossonero, mentre sono fischi per l’altro ex Rabiot. Primo tempo soporifero, con la gara che si accende nella ripresa: Maignan compie un miracolo su Gatti, qualche minuto più tardi Pulisic spedisce in curva il rigore della possibile vittoria. Tra i rossoneri brilla il solito Modric, nella Juve l’unico ad accendersi è Conceicao. Ancora bocciato David nel tridente di Tudor: alla fine piovono fischi dall’Allianz Stadium.

Le pagelle di Juventus-Milan: muro Maignan, Conceicao frizzante

JUVENTUS

TOP: Conceicao 6,5 – Tridente juventino con le polveri bagnate: Yildiz stanco e spento, David sempre spaesato… L’unico a cercare di accendere la miccia e scuotere i suoi è ancora una volta il ‘folletto’ portoghese. I compagni però non lo assistono a dovere e al momento del cambio manifesta tutto il suo malcontento per la prova opaca della squadra.

FLOP: David 4 – I movimenti sarebbero anche giusti, però non impensierisce mai Maignan negli ultimi sedici metri del Milan. Ha sul destro una ghiotta chance nel primo tempo, ma incespica in modo fantozziano. Disastroso come a Villarreal, due indizi fanno una prova: al momento non è da Juve. Deludente e imbarazzante.

Di Gregorio 6,5

Gatti 6

Rugani 6 (86′ Kostic SV)

Kelly 5

Kalulu 6

Locatelli 5,5

McKennie 6

Cambiaso 5,5

Conceicao 6,5 (69′ Thuram 5,5)

Yildiz 5 (69′ Openda 5,5)

David 4 (69′ Vlahovic 5)

All. Tudor

MILAN

TOP: Magnain 7 – Gli attaccanti della Juve lo impensieriscono poco o niente, solo una volta deve sporcarsi i guantoni. E non è una situazione qualunque: l’intervento ravvicinato su Gatti è prodigioso e salva Allegri prima del rigore sprecato da Pulisic. Il migliore dei rossoneri insieme al ‘giovanotto’ Modric.

FLOP: Pulisic 4 – Perde più tempo a protestare, che a cercare di infilarsi tra le maglie della difesa bianconera. Non brilla, senza riuscire a trovare la posizione giusta dietro Gimenez per far male alla ‘Vecchia Signora’. A inizio ripresa spedisce incredibilmente in curva il rigore del possibile vantaggio. Stravolta gli manca la stoccata del campione, dopo un avvio di stagione da fuoriclasse.

Maignan 7

Tomori 6

Gabbia 6,5

Pavlovic 6

Saelemaekers 5,5

Fofana 5,5 (63′ Loftus-Cheek 6)

Modric 7

Rabiot 5,5

Bartesaghi 6

Pulisic 4 (74′ Nkunku 5,5)

Gimenez 6,5 (63′ Leao 5)

All. Allegri

Arbitro: Guida

Serie A, il tabellino di Juventus-Milan

La Juve rimane imbattuta, ma non sa più vincere: quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions per la squadra di Tudor. Frena invece il Milan dopo quattro successi, con l’ex Allegri che recrimina per le occasioni sprecate nella ripresa da Leao e il rigore fallito da Pulisic.

JUVENTUS-MILAN 0-0

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (86′ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao (69′ Thuram), Yildiz (69′ Openda); David (69′ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, Pedro Felipe, Koopmeiners, Adzic, Zhegrova. Allenatore: Tudor

Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (63′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (74′ Nkunku); Gimenez (63′ Leao). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci. Allenatore: Allegri

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Fofana (M), Locatelli (J), Bartesaghi (M), Gatti (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 3′; presenti 41.328 spettatori (1.875 nel settore ospiti) per il big match dell’Allianz Stadium.