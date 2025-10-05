Atalanta
Allegri e Rabiot, ex speciali per Juve-Milan: l’Allianz Stadium si divide

L’accoglienza dello ‘Stadium’ per i due grandi ex della partitissima tra Juventus e Milan

Si scalda l’atmosfera all’Allianz Stadium per il big match della sesta giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Milan.

Allegri, l'accoglienza dell'Allianz Stadium
Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it

Grande attesa per la sfida tra le due grandi del calcio italiano e gara speciale ovviamente per Massimiliano Allegri, dopo i trionfi sulla panchina bianconera specialmente nella sua prima parentesi tra il 2014 e il 2019 (12 trofei tra cui 5 scudetti di fila).

L’accoglienza per l’attuale tecnico rossonera è calorosa: applausi convinti dei tifosi di casa dell’Allianz Stadium per il loro ex allenatore al momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker dello stadio.

Juventus-Milan, accoglienza opposta: applausi per Allegri, Rabiot fischiato

Allegri è entrato in campo sorridente e conversando nel tunnel degli spogliatoi anche con qualche suo ex giocatore, prima di accomodarsi in panchina per il fischio d’inizio del match.

Rabiot, colpo di mercato del Milan
Adrien Rabiot – Calciomercato.it

Il popolo juventino non ha dimenticato il ciclo (doppio) dell’allenatore livornese alla guida della ‘Vecchia Signora’ e ha voluto omaggiarlo tributandogli un applauso scrosciante e deciso. In Curva Sud spunta anche uno striscione ad Allegri: “Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri“. Diversamente invece di Adrien Rabiot, l’altro ex di lusso della serata. Il centrocampista francese, che ha vissuto cinque stagioni a Torino, è stato fischiato al pari di tutto gli altri calciatori del Milan.

Accoglienza diversa quindi per Allegri e Rabiot per la partitissima dell’Allianz Stadium (per l’occasione presente anche John Elkann), con i tifosi bianconeri che evidentemente sono rimasti molto legati al loro ex allenatore. 

