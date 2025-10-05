Allegri e Rabiot, ex speciali per Juve-Milan: l’Allianz Stadium si divide

L’accoglienza dello ‘Stadium’ per i due grandi ex della partitissima tra Juventus e Milan

Si scalda l’atmosfera all’Allianz Stadium per il big match della sesta giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Milan.

Grande attesa per la sfida tra le due grandi del calcio italiano e gara speciale ovviamente per Massimiliano Allegri, dopo i trionfi sulla panchina bianconera specialmente nella sua prima parentesi tra il 2014 e il 2019 (12 trofei tra cui 5 scudetti di fila).

L’accoglienza per l’attuale tecnico rossonera è calorosa: applausi convinti dei tifosi di casa dell’Allianz Stadium per il loro ex allenatore al momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker dello stadio.

Juventus-Milan, accoglienza opposta: applausi per Allegri, Rabiot fischiato

Allegri è entrato in campo sorridente e conversando nel tunnel degli spogliatoi anche con qualche suo ex giocatore, prima di accomodarsi in panchina per il fischio d’inizio del match.

Il popolo juventino non ha dimenticato il ciclo (doppio) dell’allenatore livornese alla guida della ‘Vecchia Signora’ e ha voluto omaggiarlo tributandogli un applauso scrosciante e deciso. In Curva Sud spunta anche uno striscione ad Allegri: “Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri“. Diversamente invece di Adrien Rabiot, l’altro ex di lusso della serata. Il centrocampista francese, che ha vissuto cinque stagioni a Torino, è stato fischiato al pari di tutto gli altri calciatori del Milan.

🏟️ #JuveMilan – Applausi per Massimiliano #Allegri da parte dell’Allianz Stadium alla lettura delle formazioni. Fischi invece per #Rabiot, come tutti gli altri giocatori rossoneri 📲@calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 5, 2025

Accoglienza diversa quindi per Allegri e Rabiot per la partitissima dell’Allianz Stadium (per l’occasione presente anche John Elkann), con i tifosi bianconeri che evidentemente sono rimasti molto legati al loro ex allenatore.