Juve-Milan, Tudor risponde alle critiche: “Gruppo unito e compatto. Non ho sentito i fischi”

Il commento in conferenza stampa dell’allenatore bianconero, al termine del big match pareggiato dalla Juventus contro il Milan all’Allianz Stadium

Ancora un pareggio per la Juventus, il quinto consecutivo tra campionato e Champions dopo lo 0-0 di questa sera contro il Milan dell’ex Allegri.

Tudor in conferenza stampa dopo Juve-Milan
I bianconeri sono usciti tra i fischi al termine della gara, rischiando di capitolare nel secondo tempo. L’analisi di Igor Tudor in conferenza stampa: “È stata una partita difficile, me lo aspettavo, dispiace non aver vinto perché volevamo conquistare i tre punti. Alla fine il pareggio però ci sta”, ha esordito il tecnico croato davanti ia microfoni.

Sui cambi nella ripresa e la prova di David, ancora una volta poco convincente: “Il cambio di Conceicao era programmato, mentre Yildiz e David erano stanchi. Jonathan poteva far gol, però mi è piaciuta la sua prova e per come si è mosso. La pressione la sentono tutti: lui è uno abituato a segnare”.

Tudor in conferenza dopo Juventus-Milan: “Inter nettamente favorita per lo scudetto”

Sul percorso di crescita della Juve e la vittoria che non arriva: “Non sono preoccupato, sono soddisfatto delle prestazioni della squadra. Ho un gruppo unito e compatto, sono felice di allenare questi ragazzi. Questa squadra deve guadagnarsi ogni cosa e il calendario finora ci ha un po’ penalizzato. Abbiamo sbagliato pochissime partite”.

Tudor risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Dispiaciuto dei fischi alla fine? Non li ho sentiti, ero già entrato dentro lo spogliatoio“. Infine sulla corsa scudetto: “L’Inter è nettamente sopra gli altri, noi possiamo dire la nostra”.

