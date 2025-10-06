Atalanta
Allegri si arrabbia dopo Juventus-Milan: “Dovevamo stritolarli”. Poi punge Leao

Foto dell'autore

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero dopo il pareggio a reti bianche dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan

Applausi per Massimiliano Allegri dai suoi ex tifosi, che lo hanno omaggiato al ritorno da avversario all’Allianz Stadium nella posticipo di campionato tra il Milan e la Juventus.

Allegri in conferenza stampa dopo Juve-Milan
Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it

Pulisic sbaglia un rigore, mentre Leao non incide entrando a gara in corso. Allegri ha più di qualche rimpianto a fine gara intervenendo in conferenza stampa: “È positivo non aver preso gol e aver portato a casa un punto prezioso. Allo stesso tempo però dobbiamo essere arrabbiati perché a un certo punto dovevamo uccidere, sportivamente, la Juve. Quando l’avversario ce l’hai in mano, bisogna stritolarlo“, chiosa l’allenatore rossonero.

Sull’accoglienza calorosa dell’Allianz Stadium: “Ero emozionato quando sono entrato in campo, sono contento di aver rivisto tantissime persone con cui ho gioito e pianto in tanti anni. Sono felice di come mi hanno accolto i tifosi“.

Juven-Milan, Allegri in conferenza: “Leao non ha sfruttato due occasioni importanti”

Allegri punzecchia Leao, che nella ripresa ha sprecato due ghiotte opportunità: “Si sta impegnando per tornare al top, ci serve la sua qualità. Ha avuto due occasioni importanti e non le ha sfruttate“. Pulisic, questa volta, non ha marcato la differenza: “Non è perché ha sbagliato che cambia qualcosa… Resta lui il rigorista, devo capire solo chi dovrà tirarli se lui non è in campo”.

In conclusione sugli obiettivi stagionali: “L’importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni e lottare per il quarto posto. Forse meglio non aver vinto oggi, altrimenti ci sentivamo a posto”.

