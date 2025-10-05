Atalanta
Juve, Di Canio ridimensiona Yildiz in diretta tv: “Ha un clamoroso difetto”

Il gioiellino turco dei bianconeri finisce nel mirino dell’ex giocatore, che ha deciso di non andarci leggero

La Juventus pareggia per la quinta volta consecutiva tra campionato e Champions League. All’Allianz Stadium contro il Milan finisce 0-0.

Juve, Di Canio punta il dito contro Yildiz – Calciomercato.it

I rossoneri hanno una grande chance con Pulisic, ma il rigore calciato dallo statunitense finisce in tribuna. Nella Juve invece dura 70 minuti la gara di Kenan Yildiz. Il turco non è stato tra i più brillanti in casa bianconera ed è finito nel mirino della critica. In particolare negli studi di ‘Sky Sport’, Paolo Di Canio non ci è andato leggero nei suoi confronti. “Yildiz tiene troppo la palla, se si inceppa non c’è fantasia” ha affermato l’ex calciatore, puntando il dito contro il giovane talento turco.

