PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-GENOA 2-1: Spinazzola e De Bruyne cambiano la partita, Anguissa bene a metà

Top, flop e pagelle complete di Napoli e Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A: 

Il Napoli supera il Genoa in rimonta, grazie all’ingresso di Spinazzola e De Bruyne che cambiano la partita. Segnano Anguissa e Hojlund, impalpabili nella prima frazione.

Il Genoa è ordinatissimo in campo. E regge per tutta la prima frazione di gioco. Vitinha fa tantissimo lavoro difensivo nella prima frazione di gioco, però poi sparisce. Crea poco nel secondo tempo, ma è troppo il gap da colmare con il Napoli.

Pagelle Napoli-Genoa

NAPOLI

TOP Spinazzola 7 – Entra e fa il bello e il cattivo tempo. Suo il cross per il gol di Anguissa. Ed è lui che fa partire l’azione per la rete di Hojlund.

FLOP Olivera 5 – Opaco e disattento. Soffre Norton Cuffy e nell’azione del gol subito si lascia saltare troppo facilmente.

  • Milinkovic-Savic 5,5
  • Di Lorenzo 5,5
  • Beukema 5,5
  • Juan Jesus 5,5
  • Olivera 5 (Spinazzola 7)
  • Anguissa 6,5
  • Lobotka 5,5 (Gilmour 6)
  • McTominay 5,5
  • Politano 5,5 (De Bruyne 6,5)
  • Hojlund 7 (Lucca s.v.)
  • Neres 5,5 (Gutierrez s.v.)
  • Antonio Conte 6,5 – Cambi giustissimi, anche per necessità. La doppia sostituzione Spinazzola-De Bruyne cambia letteralmente l’inerzia della partita.

GENOA

TOP Norton Cuffy 6,5 – Corre, crea superiorità e dà sempre fastidio all’anello debole del Napoli della serata, ossia Olivera. Bella prestazione, impreziosita con l’assist per Ekathor

FLOP Malinovskyi 5,5 – Nel primo tempo di sacrificio è attento in marcatura, ma si nasconde troppo e non si rende mai pericoloso o utile alla squadra. Tocca pochissimi palloni e chiude la sua partita dopo un’ora.

  • Leali 6
  • Sabelli 6 (Carboni s.v.)
  • Marcandalli 6 (Otoa 6)
  • Vasquez 6,5
  • Ellertsson 6,5
  • Frendrup 6
  • Masini 5,5
  • Norton Cuffy 6,5
  • Malinovskyi 5,5 (Thorsby 6)
  • Vitinha 6
  • Ekhator 6,5 (Ekuban 6)
  • Patrick Vieira 6,5 – Spaventa il Maradona con un Genoa ordinato in difesa e molto compatto a centrocampo. Esce da questa partita senza punti, ma con tanti spunti positivi su cui lavorare per le prossime settimane

Arbitro La Penna 6

Il tabellino di Napoli-Genoa 2-1

Marcatori: 34′ Ekathor, 57′ Anguissa, 75′ Hojlund

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (50′ Spinazzola); Anguissa, Lobotka (46′ Gilmour), McTominay; Politano (50′ De Bruyne), Hojlund (82′ Lucca), Neres (82′ Gutierrez). Allenatore: Antonio Conte

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (77′ V. Carboni), Marcandalli (46′ Otoa), Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi (60′ Thorsby), Vitinha (76′ Colombo); Ekhator (60′ Ekuban). Allenatore: Patrick Vieira

Ammonizioni: Marcandalli (G), Malinovskyi (G)
Espulsioni: nessuna
Squalificati: nessuno
Arbitro: La Penna (sez. Roma); assistenti: Passeri e Trinchieri; IV: Galipò; VAR: Pezzuto e Sozza
Note: 2′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo
Spettatori: sold out

