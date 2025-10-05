PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-GENOA 2-1: Spinazzola e De Bruyne cambiano la partita, Anguissa bene a metà

Top, flop e pagelle complete di Napoli e Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A:
Il Napoli supera il Genoa in rimonta, grazie all’ingresso di Spinazzola e De Bruyne che cambiano la partita. Segnano Anguissa e Hojlund, impalpabili nella prima frazione.
Il Genoa è ordinatissimo in campo. E regge per tutta la prima frazione di gioco. Vitinha fa tantissimo lavoro difensivo nella prima frazione di gioco, però poi sparisce. Crea poco nel secondo tempo, ma è troppo il gap da colmare con il Napoli.
Pagelle Napoli-Genoa
NAPOLI
TOP Spinazzola 7 – Entra e fa il bello e il cattivo tempo. Suo il cross per il gol di Anguissa. Ed è lui che fa partire l’azione per la rete di Hojlund.
FLOP Olivera 5 – Opaco e disattento. Soffre Norton Cuffy e nell’azione del gol subito si lascia saltare troppo facilmente.
- Milinkovic-Savic 5,5
- Di Lorenzo 5,5
- Beukema 5,5
- Juan Jesus 5,5
- Olivera 5 (Spinazzola 7)
- Anguissa 6,5
- Lobotka 5,5 (Gilmour 6)
- McTominay 5,5
- Politano 5,5 (De Bruyne 6,5)
- Hojlund 7 (Lucca s.v.)
- Neres 5,5 (Gutierrez s.v.)
- Antonio Conte 6,5 – Cambi giustissimi, anche per necessità. La doppia sostituzione Spinazzola-De Bruyne cambia letteralmente l’inerzia della partita.
GENOA
TOP Norton Cuffy 6,5 – Corre, crea superiorità e dà sempre fastidio all’anello debole del Napoli della serata, ossia Olivera. Bella prestazione, impreziosita con l’assist per Ekathor
FLOP Malinovskyi 5,5 – Nel primo tempo di sacrificio è attento in marcatura, ma si nasconde troppo e non si rende mai pericoloso o utile alla squadra. Tocca pochissimi palloni e chiude la sua partita dopo un’ora.
- Leali 6
- Sabelli 6 (Carboni s.v.)
- Marcandalli 6 (Otoa 6)
- Vasquez 6,5
- Ellertsson 6,5
- Frendrup 6
- Masini 5,5
- Norton Cuffy 6,5
- Malinovskyi 5,5 (Thorsby 6)
- Vitinha 6
- Ekhator 6,5 (Ekuban 6)
- Patrick Vieira 6,5 – Spaventa il Maradona con un Genoa ordinato in difesa e molto compatto a centrocampo. Esce da questa partita senza punti, ma con tanti spunti positivi su cui lavorare per le prossime settimane
Arbitro La Penna 6
Il tabellino di Napoli-Genoa 2-1
Marcatori: 34′ Ekathor, 57′ Anguissa, 75′ Hojlund
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (50′ Spinazzola); Anguissa, Lobotka (46′ Gilmour), McTominay; Politano (50′ De Bruyne), Hojlund (82′ Lucca), Neres (82′ Gutierrez). Allenatore: Antonio Conte
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (77′ V. Carboni), Marcandalli (46′ Otoa), Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi (60′ Thorsby), Vitinha (76′ Colombo); Ekhator (60′ Ekuban). Allenatore: Patrick Vieira
Ammonizioni: Marcandalli (G), Malinovskyi (G)
Espulsioni: nessuna
Squalificati: nessuno
Arbitro: La Penna (sez. Roma); assistenti: Passeri e Trinchieri; IV: Galipò; VAR: Pezzuto e Sozza
Note: 2′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo
Spettatori: sold out