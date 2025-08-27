Atalanta
DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 27 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti

Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.

Il Milan e Allegri spingono per Rabiot: il ‘Diavolo’ pronto ad affondare per l’ex Juventus, in uscita dal Marsiglia. L’Inter si muove invece in uscita: Palacios è diretto al Santos, mentre Marotta sta cercando una sistemazione anche per Taremi. In attesa di sciogliere definitivamente il futuro di Vlahovic, la Juve insiste per il ritorno di Kolo Muani alla corte di Tudor. Il Napoli allo sprint finale per Hojlund in attacco.

Milan, Allegri in pressing su Rabiot

Allegri in pressing su Rabiot: ore calde per un possibile trasferimento al Milan dell’ex centrocampista della Juve.

