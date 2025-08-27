Vlahovic e Rabiot al Milan: “Rifiutano tutto”

Il club rossonero al lavoro per regalare ad Allegri i suoi due pupilli: la situazione

Ore calde in casa Milan sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per quello in uscita. Soprattutto per ciò che concerne gli acquisti, il club rossonero lavora su più fronti e più reparti. Per il centrocampo il nome più caldo è quello di Adrien Rabiot: Allegri è grande estimatore del transalpino, ma De Zerbi ha aperto alla permanenza.

Per convincere il club transalpino potrebbero servire 15 milioni di euro. Oltre a Rabiot però Allegri spera nella reunion con un altro suo pupillo, Dusan Vlahovic. Attorno al serbo aleggia il rebus rinnovo, visto che il suo contratto con la Juventus scadrà nel giugno 2026. E a proposito del suo futuro, Igor Tudor ha detto di “Essere aperto ad accettare tutto”. Due affari che stanno animando il mercato rossonero in queste ultime ore di trattative, anche se secondo Ivan Zazzaroni sono due affari destinati a non prendere forma.

Milan, né Rabiot né Vlahovic

Il direttore del ‘Corriere dello Sport’ ha infatti allontanato fortemente la possibilità di vedere i due in rossonero.

“Ci sono pochissime possibilità di vedere Rabiot e/o Vlahovic al Milan: Adrien è un soggetto molto particolare, non sta rispondendo a nessuno e non escludo che se non sarà reintegrato dall’Olympique Marsiglia possa decidere di trasferirsi ovunque ma non in Italia. Dusan non ha intenzione di lasciare Torino e sta allenandosi come se dovesse rinnovare per 10 anni. Rifiuta tutto. Preciso che la Juve potrebbe anche spendere 70 milioni per Kolo Muani, ritrovandosi così con tre centravanti e facendo pressione su Dusan, ma non può reggere gli 8 milioni netti a stagione per 4 anni chiesti dal francese” le parole di Zazzaroni sulla sua pagina ‘Instagram’.

Una doppia trattativa estremamente complessa e un doppio trasferimento quindi che può tramontare. Come già capitato nel corso di quest’estate rossonera. Dove tanti obiettivi sono sfumati quando sembravano davvero vicini.