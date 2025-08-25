Atalanta
Futuro Vlahovic, parla Tudor: “Accetto tutto”

Foto dell'autore

Dopo una preseason intensa, al centro dei rumors di mercato, il futuro di Dusan Vlahovic resta in bilico: parla anche Tudor

L’attaccante serbo è stato protagonista quest’estate per via delle critiche ricevute dai suoi stessi tifosi, a causa delle stagioni non all’altezza del costo del cartellino e per la volontà di salutare la Juventus per iniziare un nuovo capitolo altrove. Vlahovic non è riuscito a trovare nessun club disposto a pagare il suo pesantissimo ingaggio da oltre dieci milioni di euro. E la Juve, di conseguenza, ha il mercato d’attacco bloccato.

Vlahovic
Vlahovic segna in Juventus-Parma (LaPresse) Calciomercato.it

La società ha già trovato un’intesa economica con Kolo Muani per riportarlo a Torino, manca invece l’accordo con il PSG. I francesi chiedono poco meno di settanta milioni, mentre l’offerta presentata è più bassa. Ma senza la cessione di Vlahovic, la Juventus non affonderà il colpo per l’attaccante parigino.

E così, Vlahovic si presenta alla nuova stagione con gol da subentrato. E risponde in questo modo alle continue, con sguardo gelato nei confronti della curva bianconera. Una reazione alle polemiche, insulti e fischi subiti un’intera estate. La storia tra le parti, però, potrebbe continuare se entro il 1 settembre non si affacci un club disposto ad investire sul bomber classe 2000.

Tudor non si sbilancia: “Non so cosa farà Vlahovic”

Al termine del match Juventus-Parma, vinto dai bianconeri per 2-0 con reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic, Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha provato a rispondere alle domande di mercato.

Igor Tudor
Igor Tudor parla del futuro di Vlahovic (LaPresse) Calciomercato.it

Più nello specifico, il tecnico bianconero ha parlato del centravanti serbo, senza però sbilanciarsi troppo: “Sta facendo bene, il gol che ha fatto è di qualità. Vediamo, manca poco. Cosa succederà? Non lo so. Accetto tutto. Comunico i miei pensieri, poi la dirigenza avrà l’ultima parola”.

Insomma, non è del tutto da scartare l’ipotesi che l’attacco della Juventus quest’anno sarà composto da Vlahovic e David. Due attaccanti di primissimo livello che, se stanno al 100% della forma, potrebbero far divertire i tifosi bianconeri nelle tre competizioni: Champions, Coppa Italia e campionato.

