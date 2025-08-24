PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-PARMA 2-0: David immediato, Vlahovic chiude lo Stadium, follia di Cambiaso

La Juventus batte il Parma per 2-0 con le reti di David e Vlahovic: inizia con i 3 punti la stagione dei bianconeri e Tudor riesce a partire col piede giusto. Follia di Cambiaso che salterà l’Inter
I bianconeri stappano la stagione con una vittoria casalinga e lo fanno con la prima rete in Serie A di Jonathan David. Il canadese ci mette solo 60′ per apporre la sua firma anche nel campionato italiano e lo fa su assist del solito Kenan Yildiz.
La follia di Andrea Cambiaso, rosso diretto gratuito, rischia di compromettere la partita, ma la Juventus rimane ordinata e la chiude con Dusan Vlahovic. Rete e esultanza statuaria per il serbo, che continua a essere un uomo al centro del mercato, con il Milan che non si nasconde più. Igor Tudor inizia con i 3 punti.
JUVENTUS
Di Gregorio: 6
Kalulu: 6
Gatti 5 (57′ Joao Mario 6.5)
Bremer: 7
Kelly: 6
Locatelli 6.5 (57′ Koopmeiners 6)
Thuram: 6
Conceicao: 6.5
Yildiz: 7.5
Cambiaso: 4
David 7.5 (80′ Vlahovic 7)
All. Tudor: 6.5
TOP Jonathan David 7.5: il compito più importante dell’attaccante è fare gol e lui non delude. Prima presenza e prima marcatura, molto meno banale di quello che può sembrare. Anticipo di testa prima che di gambe e poi un tocco da killer d’area di rigore per bucare Suzuki. La Juventus ha trovato un attaccante verissimo.
FLOP Cambiaso 4: era uno dei più positivi, ma butta via tutto con un’espulsione gratuita e senza senso. Rischia di compromettere la partita dei compagni e salterà la sfida con l’Inter, una follia senza senso.
PARMA
Suzuki: 6.5
Delprato: 6
Circati: 5.5
Valenti: 5.5
Lovik: 5
Bernabè: 5
Keita: 6
Ordonez 5.5 (57′ Sorensen 5)
Valeri: 6.5
Almqvist: 6
Pellegrino: 6.5
All. Cuesta: 5.5
ARBITRO: MARCENARO 5.5
TABELLINO JUVE-PARMA
Juventus-Parma 2-0: 60′ David, 85′ Vlahovic
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu,Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Cambiaso; David. All. Tudor
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta