PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-PARMA 2-0: David immediato, Vlahovic chiude lo Stadium, follia di Cambiaso

La Juventus batte il Parma per 2-0 con le reti di David e Vlahovic: inizia con i 3 punti la stagione dei bianconeri e Tudor riesce a partire col piede giusto. Follia di Cambiaso che salterà l’Inter

I bianconeri stappano la stagione con una vittoria casalinga e lo fanno con la prima rete in Serie A di Jonathan David. Il canadese ci mette solo 60′ per apporre la sua firma anche nel campionato italiano e lo fa su assist del solito Kenan Yildiz.

La follia di Andrea Cambiaso, rosso diretto gratuito, rischia di compromettere la partita, ma la Juventus rimane ordinata e la chiude con Dusan Vlahovic. Rete e esultanza statuaria per il serbo, che continua a essere un uomo al centro del mercato, con il Milan che non si nasconde più. Igor Tudor inizia con i 3 punti.

JUVENTUS

Di Gregorio: 6

Kalulu: 6

Gatti 5 (57′ Joao Mario 6.5)

Bremer: 7

Kelly: 6

Locatelli 6.5 (57′ Koopmeiners 6)

Thuram: 6

Conceicao: 6.5

Yildiz: 7.5

Cambiaso: 4

David 7.5 (80′ Vlahovic 7)

All. Tudor: 6.5

TOP Jonathan David 7.5: il compito più importante dell’attaccante è fare gol e lui non delude. Prima presenza e prima marcatura, molto meno banale di quello che può sembrare. Anticipo di testa prima che di gambe e poi un tocco da killer d’area di rigore per bucare Suzuki. La Juventus ha trovato un attaccante verissimo.

FLOP Cambiaso 4: era uno dei più positivi, ma butta via tutto con un’espulsione gratuita e senza senso. Rischia di compromettere la partita dei compagni e salterà la sfida con l’Inter, una follia senza senso.

PARMA

Suzuki: 6.5

Delprato: 6

Circati: 5.5

Valenti: 5.5

Lovik: 5

Bernabè: 5

Keita: 6

Ordonez 5.5 (57′ Sorensen 5)

Valeri: 6.5

Almqvist: 6

Pellegrino: 6.5

All. Cuesta: 5.5

ARBITRO: MARCENARO 5.5

TABELLINO JUVE-PARMA

Juventus-Parma 2-0: 60′ David, 85′ Vlahovic

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu,Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Cambiaso; David. All. Tudor

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta