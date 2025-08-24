Vlahovic blocca Kolo Muani: l’annuncio della Juventus

Kolo Muani resta un obiettivo della Juventus, ma non si sblocca la cessione di Dusan Vlahovic: l’annuncio del club bianconero sulla trattativa

La Juventus non sblocca la situazione legata a Dusan Vlahovic, che resta un fardello economico per il monte ingaggi. Il giocatore serbo è stato attenzionato da diverse società, anche italiane, ma nessuno ha presentato una vera offerta per portarlo lontano da Torino.

E di conseguenza, la Juventus non ha ancora accontentato le richieste del Paris Saint-Germain per l’acquisto di Kolo Muani. Il club francese chiede qualcosa meno di 70 milioni di euro, mentre la società bianconera non vuole spingersi oltre i 50 milioni. E il PSG si sarebbe anche spazientito di questa trattativa che sta durando settimane. Settimane di attesa, in cui però è stato trovato l’accordo economico tra Juve e calciatore. Kolo Muani aspetta l’ok per il trasferimento, che tarda ad arrivare per cause che non derivano né da parte sua, né dal PSG.

Juventus, Chiellini sull’arrivo di Kolo Muani: “Lo faremo in un caso”

Ad ogni modo, il club bianconero ha ancora pochi giorni per piazzare diversi esuberi e incassare un buon gruzzoletto da reinvestire sul mercato. Kolo Muani resta un obiettivo principale per l’attacco, ma al momento non si registra alcun affondo deciso per acquistarlo dal Paris Saint-Germain.

In realtà, la Juventus prova ad uscire allo scoperto sull’operazione Kolo Muani e Chiellini ha risposto alle domande di mercato proprio a pochi minuti dal debutto stagionale contro il Parma: “Se arriva Kolo Muani? Se ci sarà occasione di migliorare la squadra, lo faremo. Tudor sta dando un’impronta chiara, nono solo tecnicamente ma anche sulla testa dei giocatori. Vale così per tutti, il campo poi parlerà”.

Il Director of Football Strategy della Juve prende tempo sulle operazioni in entrata. E soprattutto non si sbilancia. Un nuovo centravanti servirà ai bianconeri, che però adesso hanno una priorità assoluta di vendere tutti i calciatori che non fanno più parte dei piani di Igor Tudor. Vlahovic su tutti.

Le alternative a Kolo Muani sarebbero Openda e Nkunku. Quest’ultimo è in uscita dal Chelsea, un’occasione di mercato che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di agosto. Molto più complessa l’eventuale operazione per l’attaccante belga. Ma tutti a Torino sperano di chiudere una volta e per tutte le due telenovele legate ai due centravanti: il francese del PSG e il serbo in casa.