Juventus avvisata, Kolo Muani croce e delizia: “Fallimento della nuova dirigenza”

L’attaccante francese di proprietà del Psg calamita un verdetto dopo l’altro: se lo sono fatti scappare, le ultime

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Parma che segnerà l’inizio del suo cammino stagionale, la Juventus deve fare i conti con ancora tanti, troppi dubbi in sede di calciomercato. Dopo aver chiuso per la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest, i bianconeri si stanno guardando intorno per riuscire a completare l’organico in tempi relativamente brevi.

A tal proposito, sono fondamentalmente tre gli obiettivi in entrata cerchiati in rosso. Oltre ai vari O’Riley e Zhegrova – non è tramontata neanche l’ipotesi Molina – a prendersi le luci della ribalta è sicuramente lo stato della trattativa per Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha da tempo detto sì al ritorno sotto la Mole. Tuttavia, mai stata in discesa, la trattativa con il Psg si sta rivelando molto più complicato del previsto.

Il nodo della questione, come vi abbiamo rivelato in tempi non sospetti, riguarda la natura dell’obbligo di riscatto e delle condizioni ad esse vincolato. Benché si sia esposta molto, è chiaro che, qualora dovesse andare avanti quest’estenuante tira e molla con i neo Campioni d’Europa, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe cominciare a prendere in seria considerazione l’ipotesi di virare su altri obiettivi.

Fiato sospeso Juventus, tifosi scatenati e divisi sul tema Kolo Muani

Tra chi ritiene eccessive le richieste economiche fatte trapelare dal Psg e chi invece pensa che Kolo Muani sia l’attaccante giusto da cui ripartire, i tifosi della Juventus guardano con un misto di apprensione e scetticismo le prossime mosse di mercato della dirigenza bianconera non lesinando critiche e stoccate. Il tema riguardante l’attaccante francese è ovviamente quello più caldo:

Se Kolo Muani non dovesse arrivare sarebbe un fallimento della nuova dirigenza targata Elkann.

