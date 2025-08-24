Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus avvisata, Kolo Muani croce e delizia: “Fallimento della nuova dirigenza”

Foto dell'autore

L’attaccante francese di proprietà del Psg calamita un verdetto dopo l’altro: se lo sono fatti scappare, le ultime

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Parma che segnerà l’inizio del suo cammino stagionale, la Juventus deve fare i conti con ancora tanti, troppi dubbi in sede di calciomercato. Dopo aver chiuso per la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest, i bianconeri si stanno guardando intorno per riuscire a completare l’organico in tempi relativamente brevi.

Randal Kolo Muani esulta dopo la rete
Juventus avvisata, Kolo Muani croce e delizia: “Fallimento della nuova dirigenza” (LaPresse) – Calciomercato.it

A tal proposito, sono fondamentalmente tre gli obiettivi in entrata cerchiati in rosso. Oltre ai vari O’Riley e Zhegrova – non è tramontata neanche l’ipotesi Molina – a prendersi le luci della ribalta è sicuramente lo stato della trattativa per Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha da tempo detto sì al ritorno sotto la Mole. Tuttavia, mai stata in discesa, la trattativa con il Psg si sta rivelando molto più complicato del previsto.

Il nodo della questione, come vi abbiamo rivelato in tempi non sospetti, riguarda la natura dell’obbligo di riscatto e delle condizioni ad esse vincolato. Benché si sia esposta molto, è chiaro che, qualora dovesse andare avanti quest’estenuante tira e molla con i neo Campioni d’Europa, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe cominciare a prendere in seria considerazione l’ipotesi di virare su altri obiettivi.

Fiato sospeso Juventus, tifosi scatenati e divisi sul tema Kolo Muani

Tra chi ritiene eccessive le richieste economiche fatte trapelare dal Psg e chi invece pensa che Kolo Muani sia l’attaccante giusto da cui ripartire, i tifosi della Juventus guardano con un misto di apprensione e scetticismo le prossime mosse di mercato della dirigenza bianconera non lesinando critiche e stoccate. Il tema riguardante l’attaccante francese è ovviamente quello più caldo:

Da Openda a Lookman passando per soluzioni a sorpresa: tutti profili che stanno ruotando in tempi e in modi diversi attorno al pianeta Juve. La priorità, però, resta sempre

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie