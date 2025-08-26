Milan, fase di attesa per Harder: cosa sta succedendo | CM.IT

Ieri i due club hanno raggiunto un accordo per il bomber danese: 24 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita

Siamo in una fase di attesa per Harder-Milan, nonostante tutti gli accordi raggiunti, in primis quello per il cartellino: come raccontato nella giornata di ieri da Calciomercato.it, i rossoneri e il club portoghese lo hanno raggiunto sui 24 milioni più 3 di bonus.

Attesa Harder-Milan, lo Sporting vuole prima chiudere per Ioannidis

Ma allora perché Harder non è ancora un giocatore del Milan? Prima di liberarlo, come raccolto da Calciomercato.it, lo Sporting vuole chiudere per il sostituto. Il prescelto è il greco Ioannidis del Panathinaikos: l’offerta dei lusitani è di 20 milioni, la richiesta invece del club di Atene è di 25. Con il centravanti e il capitano del Panathinaikos, la società del presidente Varandas ha già un’intesa su contratto e ingaggio.

Lo Sporting, che si è assicurato pure il 10% sulla futura rivendita, non libererà Harder per il Milan fino a quando non avrà portato a termine l’operazione per Ioannidis, o comunque acquistato un rimpiazzo del ventenne andato a segno nella terza giornata di Liga Portugal: il numero 9 ha siglato la rete del momentaneo 3-1 in casa del CD Nacional, appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo.

Harder e il Milan aspettano il via libera dello Sporting

Fino all’ultimo il Rennes ha provato a convincerlo, ma la decisione finale del classe 2005 è ricaduta sul Milan: ora entrambi aspettano il via libera dello Sporting per le visite mediche e la firma sul contratto. In tal senso si attendono novità a stretto giro di posta.