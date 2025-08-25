Milan, accordo con lo Sporting per Harder: ecco cosa manca | CM.IT

Sono giorni, ore, concitate per quel che riguarda il mercato dei rossoneri, concentrati sul centravanti da regalare ad Allegri

Dopo aver visto sfumare la trattativa che avrebbe dovuto portare al Milan Victor Boniface dal Bayer Leverkusen, la dirigenza si è subito messa in moto ed è tornato su un vecchio obiettivo, già sondato nelle scorse settimane.

Il nome è noto ed è quello di Conrad Harder, per il quale ieri c’è stato un incontro a Milano con il suo entourage. Come vi raccontiamo da giorni, sul tavolo del 20enne bomber c’è anche la proposta del Rennes che avrebbe voluto chiudere la trattativa già da tempo.

Accordo tra #Milan e #Sporting per #Harder, 24 mln più 3 mln bonus. I portoghesi, prima di liberarlo, aspettano l’ingaggio del sostituto, Ioannidis in pole position. E si attende anche l’ok definitivo del giocatore ai rossoneri @calciomercatoit https://t.co/RRln8PMbb1 — Alessio Lento (@alessio_lento) August 25, 2025

L’inserimento concreto del Milan ha, inevitabilmente, sparigliato le carte in tavola e il lavoro di Giorgio Furlani e compagnia sta andando in direzione Lisbona. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tra il club meneghino e lo Sporting Clube de Portugal è stata raggiunta un’intesa per la cessione del giocatore a fronte di un corrispettivo di 24 milioni di euro, oltre a 3 milioni di bonus. Più o meno la stessa offerta del Rennes. Adesso toccherà ad Harder decidere cosa fare e chiudere gli accordi definitivi.

In ogni caso, prima del via libera, i portoghesi dovranno concludere l’acquisto del sostituto, Ioannidis del Panathinaikos in pole position: solo dopo arriverà il semaforo verde, direzione Italia o Francia dipenderà dall’ex Nordsjaelland. Vi terremo aggiornati.