Milan, porte girevoli in attacco: idea scambio Harder-Gimenez | CM.IT

Mentre l’esordio nel campionato di Serie A si avvicina, continuano a circolare con insistenza diverse indiscrezioni di mercato che riguardano i rossoneri

Domani, alle ore 20.45, il nuovo Milan esordirà nel campionato di Serie A, stagione 2025/2026, ospitando allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ la neopromossa Cremonese di Davide Nicola.

Prima partita da nuovo allenatore dei meneghini per Massimiliano Allegri, tornato a Milano dopo la lunga parentesi 2010/2014, con in mezzo uno Scudetto conquistato. Adesso per l’ex tecnico della Juventus è iniziata una nuova sfida, con l’aiuto del direttore sportivo Igli Tare, al lavoro da mesi per consegnare al livornese una squadra di alto livello.

Sono arrivati diversi giocatori in queste settimane, Ardon Jashari, Koni De Winter, Samuele Ricci, Pervis Estupinan e, last but not least, Luka Modric, svincolato dopo la scadenza del contratto col Real Madrid. Nel contempo, sono partiti calciatori importanti come Theo Hernandez, Tijjani Reijnders, Malick Thiaw, Noah Okafor che hanno portato i soldi per intervenire sul mercato. Ma non è finita qui.

Adesso è l’attacco il reparto dove si stanno concentrando le maggiori attenzioni. È in dirittura d’arrivo la trattativa che dovrebbe portare Victor Boniface al Milan, atteso oggi in città per accurate visite mediche. Ma ci sono anche altri nomi che circolano per rinforzare la prima linea.

Milan, l’idea Harder non tramonta: ipotesi scambio con Gimenez

Sempre da monitorare la situazione Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus, un centravanti che piace dalle parti di Milanello è Conrad Harder. Il 20enne bomber danese è arrivato l’anno scorso allo Sporting Clube de Portugal andando in rete tredici volte in cinquantatré presenze accumulate. Profilo molto interessante, accostato anche alla Fiorentina nei giorni scorsi, continua ad essere una valida opzione per i rossoneri, nonostante sia forte il pressing del Rennes.

Aggiornamento #Harder–#Milan: allo #Sporting un profilo che può interessare è quello di Santi #Gimenez, attaccante arrivato a gennaio in rossonero. Il messicano non è il giocatore ideale per #Allegri e può partire, idea scambio. Su #Harder c’è anche il #Rennes @calciomercatoit https://t.co/c3Rqbi8jjY — Alessio Lento (@alessio_lento) August 22, 2025

La novità di oggi, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è l’ipotesi di scambio che può venire fuori dai dialoghi tra i due club con in mezzo Santiago Gimenez. Il messicano, prelevato a gennaio dal Feyenoord, non ha convinto e non rientra pienamente nei dettami tattici di Allegri. Motivo per cui, a fronte di una buona possibilità, potrebbe partire e il suo profilo è interessante per i lusitani.

‘El Bebote’ è stato pagato sette mesi fa 30 milioni di euro circa, mentre per Harder la richiesta è di 20 milioni: dunque, nel caso in cui dovessero approfondire questa opportunità, le società dovrebbero accordarsi per l’eventuale conguaglio a favore del Milan. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma l’idea è sul tavolo e la situazione va monitorata. Vi terremo aggiornati.