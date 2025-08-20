Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan scatenato, Boniface e un altro bomber: la scelta su Vlahovic

Foto dell'autore

Doppio colpo in attacco, forse anche triplo. Ecco le ultime sui rossoneri

Boniface al Milan, ci siamo. Secondo Sky Sport domani dovrebbe essere la giornata della fumata bianca per il bomber nigeriano. L’operazione va verso la chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un totale intorno ai 30 milioni di euro.

Boniface e Vlahovic
Milan scatenato, Boniface e un altro bomber: la scelta su Vlahovic (AnsaFoto/LaPresse) – Calciomercato.it

Le manovre in attacco, visto che il nigeriano arriverà in prestito e che è uscito Okafor, potrebbero non fermarsi con Boniface. Per la stessa fonte, infatti, Tare e soci potrebbero ragionare sull’acquisto di un’altra punta.

Vlahovic? No, ma il serbo fuori dai piani della Juve resta sul taccuino del Ds milanista. Il profilo che potrebbe arrivare in aggiunta a Boniface non è neanche Hojlund, che ora tratta col Napoli, bensì il danese Harder che lo Sporting CP è disposto a cedere.

Non c’è due senza tre? Il terzo rinforzo davanti, magari negli ultimi giorni di mercato, potrebbe essere davvero Vlahovic, ma solo in caso di partenza di Gimenez. Il messicano, si sa, non fa impazzire Allegri…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie