Milan scatenato, Boniface e un altro bomber: la scelta su Vlahovic

Doppio colpo in attacco, forse anche triplo. Ecco le ultime sui rossoneri

Boniface al Milan, ci siamo. Secondo Sky Sport domani dovrebbe essere la giornata della fumata bianca per il bomber nigeriano. L’operazione va verso la chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un totale intorno ai 30 milioni di euro.

Le manovre in attacco, visto che il nigeriano arriverà in prestito e che è uscito Okafor, potrebbero non fermarsi con Boniface. Per la stessa fonte, infatti, Tare e soci potrebbero ragionare sull’acquisto di un’altra punta.

Vlahovic? No, ma il serbo fuori dai piani della Juve resta sul taccuino del Ds milanista. Il profilo che potrebbe arrivare in aggiunta a Boniface non è neanche Hojlund, che ora tratta col Napoli, bensì il danese Harder che lo Sporting CP è disposto a cedere.

Non c’è due senza tre? Il terzo rinforzo davanti, magari negli ultimi giorni di mercato, potrebbe essere davvero Vlahovic, ma solo in caso di partenza di Gimenez. Il messicano, si sa, non fa impazzire Allegri…