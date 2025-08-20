Atalanta
Hojlund, svolta tra Napoli e Milan: ultime ore decisive, c’è il sorpasso | CM.IT

Foto dell'autore
e

Il danese al centro del mercato può tornare in Serie A: sfida tra azzurri e rossoneri

Rasmus Hojlund diventa l’obiettivo principale per rafforzare il reparto d’attacco del Napoli. Il ds Giovanni Manna sta facendo gli ultimi sforzi per portare il calciatore danese al Maradona, magari con una soluzione del prestito con diritto di riscatto a cui il Manchester United ha aperto. E il Napoli prova a superare anche le settimane di lavoro e di diplomazia del Milan, che però non era riuscito a trovare intesa con l’ex Atalanta.
Hojlund in nazionale
Hojlund tra Milan e Napoli: sorpasso azzurro (LaPresse) – Calciomercato.it
La situazione ha subito una svolta in giornata, visto che il Milan ha accelerato per Victor Boniface. Il nigeriano ha scalzato tutti ed è finito in cima alla lista della società rossonera. I dialoghi con il Bayer Leverkusen sono molto fitti, con il Milan che ha già formulato una prima offerta al club tedesco. La proposta rossonera sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro e sembra filtrare parecchio ottimismo: il Bayer potrebbe dire sì all’offerta rossonera.

Napoli, sorpasso per Hojlund: è lui il post-Lukaku

Il Napoli, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku è piombato nuovamente sul mercato per cercare un nuovo innesto da regalare a Conte e Hojlund è diventato il primo nome della lista.

Lukaku
Lukaku ko, il Napoli punta Hojlund (LaPresse) – Calciomercato.it

Il danese è un classe 2003 e per la Serie A non occupa posti in lista. Così come altri obiettivi del Napoli. Infatti il mercato azzurro non si fermerà all’acquisto del terzo attaccante, ma sarà completato con l’arrivo di un terzino destro e di un centrocampista. Ed entrambi possono essere gli under Juanlu e Diouf. Per lo spagnolo si lavora all’ acquisto a titolo definitivo pagando al Siviglia 17-18 milioni di euro, con accordo sulla percentuale di vendita. Per Andy Diouf si tratta con il Lens su una base di 20 milioni di euro.

Infine, il ritorno atteso. Dopo una leggera frenata causata dalle incertezze legate all’infortunio di Lukaku, il Napoli vira dritto su Elmas. Il belga non ha ancora deciso se operarsi o meno (sarebbe propenso per il no), intanto però sembrano sciolti i dubbi legati al macedone, che è considerato un jolly: centrocampista, trequartista, ala sinistra. Si tratta con il Lipsia per la formula del prestito oneroso con il riscatto fissato a 11 milioni di euro.

