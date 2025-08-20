Hojlund, svolta tra Napoli e Milan: ultime ore decisive, c’è il sorpasso | CM.IT

Il danese al centro del mercato può tornare in Serie A: sfida tra azzurri e rossoneri
Napoli, sorpasso per Hojlund: è lui il post-Lukaku
Il Napoli, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku è piombato nuovamente sul mercato per cercare un nuovo innesto da regalare a Conte e Hojlund è diventato il primo nome della lista.
Il danese è un classe 2003 e per la Serie A non occupa posti in lista. Così come altri obiettivi del Napoli. Infatti il mercato azzurro non si fermerà all’acquisto del terzo attaccante, ma sarà completato con l’arrivo di un terzino destro e di un centrocampista. Ed entrambi possono essere gli under Juanlu e Diouf. Per lo spagnolo si lavora all’ acquisto a titolo definitivo pagando al Siviglia 17-18 milioni di euro, con accordo sulla percentuale di vendita. Per Andy Diouf si tratta con il Lens su una base di 20 milioni di euro.
Infine, il ritorno atteso. Dopo una leggera frenata causata dalle incertezze legate all’infortunio di Lukaku, il Napoli vira dritto su Elmas. Il belga non ha ancora deciso se operarsi o meno (sarebbe propenso per il no), intanto però sembrano sciolti i dubbi legati al macedone, che è considerato un jolly: centrocampista, trequartista, ala sinistra. Si tratta con il Lipsia per la formula del prestito oneroso con il riscatto fissato a 11 milioni di euro.