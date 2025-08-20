Hojlund, svolta tra Napoli e Milan: ultime ore decisive, c’è il sorpasso | CM.IT

Il danese al centro del mercato può tornare in Serie A: sfida tra azzurri e rossoneri

La situazione ha subito una svolta in giornata, visto che il Milan ha accelerato per Victor Boniface. Il nigeriano ha scalzato tutti ed è finito in cima alla lista della società rossonera. I dialoghi con il Bayer Leverkusen sono molto fitti, con il Milan che ha già formulato una prima offerta al club tedesco. La proposta rossonera sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro e sembra filtrare parecchio ottimismo: il Bayer potrebbe dire sì all’offerta rossonera.

Napoli, sorpasso per Hojlund: è lui il post-Lukaku

Il Napoli, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku è piombato nuovamente sul mercato per cercare un nuovo innesto da regalare a Conte e Hojlund è diventato il primo nome della lista.