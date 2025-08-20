Napoli, operazione Lukaku: cosa sta succedendo e i tempi di recupero | CM.IT

In casa partenopea preoccupano le condizioni dell’attaccante belga dopo l’infortunio rimediato in amichevole

Operazione o no? L’infortunio di Romelu Lukaku preoccupa e parecchio il Napoli, che nel frattempo ha decisio di fiondarsi sul mercato per acquistare un nuovo attaccante.

La lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata dal belga in amichevole contro l’Olympiacos lo costringerà ad un lungo stop. E lo stesso calciatore si è recato in patria per un consulto medico. Consulto il cui responso non ha portato grande chiarezza. Al momento niente operazione, ma la decisione presa non sarebbe definitiva. Come raccolto da Calciomercato.it, il giocatore prende ancora tempo per capire se procedere o meno con l’operazione. Nel caso dovesse essere confermata l’ipotesi della terapia conservativa, i tempi stimati sarebbero superiori ai tre mesi. Nel frattempo il club ragiona anche in ottica liste. Inserirlo in campionato e in Champions League, toglierebbe slot a chi invece è a disposizione. I tempi del recupero di Romelu Lukaku potrebbero essere più lunghi delle aspettative, dunque il Napoli starebbe già ragionando alle liste senza il centravanti belga.

E con il Milan che ha virato forte su Victor Boniface del Bayer Leverkusen, il primo nome della lista per l’attacco sarebbe ora quello di Rasmus Hojlund, anche perché il danese, essendo classe 2003, non rientrerebbe nella lista dei 17 over-22 formati all’estero. Nel frattempo è tornato forte il nome di Eljif Elmas, per cui si prospetta un arrivo in prestito oneroso con riscatto fissato a 11 milioni di euro. Il macedone ha già dato la disponibilità di un ritorno in azzurro e sarebbe entusiasta di tornare a giocare a Napoli.