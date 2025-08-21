Boniface è già stato bocciato: “Come Origi, poi Vlahovic a zero”

Il bomber nigeriano sta per approdare al Milan con la formula del prestito più diritto di riscatto

Boniface sta per approdare al Milan, ma il suo nome non accende troppo la piazza rossonera. Il tifo milanista è spaccato in due, con una metà che appare alquanto dubbiosa sull’acquisto del nigeriano (per la precisione, sarà un prestito con diritto sui 30 milioni) che al Bayer Leverkusen ha palesato una grande e preoccupante fragilità fisica.

Non solo i tifosi, anche alcuni colleghi non sono per nulla convinti della decisione di Tare e soci di puntare sul classe 2000, il cui valore economico negli ultimi due anni si è praticamente dimezzato proprio per via dei tanti guai fisici che lo hanno tenuto a lungo ai box.

Ecco alcuni tweet ‘contro’ l’operazione Boniface raccolti da Calciomercato.it:

Pensiero che è anche il mio. pic.twitter.com/uOdvNwmKGZ — Marco.sps ❤️🖤 (@MarcoRN70) August 21, 2025

Diciamo che la storia clinica di Boniface non induce all’ottimismo. Il Milan sta per fare una scommessa decisamente pericolosa e più rischiosa rispetto a Vlahovic e Hojlund. Eppure le cessioni autorizzerebbero a pensare più in grande, no? pic.twitter.com/Nj4kfxZTXa — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 20, 2025

Boniface è il nuovo Origi. — Agostino Mario Mela 🇮🇹🇩🇪🇬🇧🇪🇸🇫🇷🏳️‍🌈🇷🇺 (@agostinomela) August 21, 2025

Abbiamo preso quel paracarro di Victor Boniface, diciamo che questa paura folle la condividiamo insieme — Alex 🐲 (@Alex016D) August 21, 2025

Spero con tutto il cuore che non superi le visite ! Ci sono ottime probabilità mi dicono …#boniface #acmilan — #nibbio76f🔴⚫️ (@nibbio76) August 21, 2025

Mi pare che il progetto sia: un anno a poco con Boniface, se va bene lo si riscatta, se va male arriva Vlahovic a zero.

Il Milan ha un progetto di vendita e deve essere sostenibile, dove vincere è un optional — Ergaster (@lorismontagner) August 21, 2025

A me boniface non da un minimo di entusiasmo sono convinto al 100% che non si meriterà il riscatto — Simone (@_Sim95_) August 21, 2025

Milan, un altro attaccante (o forse due) oltre a Boniface

L’arrivo di Boniface, comunque, non esclude quello di un altro attaccante. Anzi, Tare continua a trattare per Harder dello Sporting: il danese accetterebbe il ruolo di alternative. E Vlahovic? Se partisse Gimenez, che il Milan è disposto a cedere, allora il serbo in uscita dalla Juventus potrebbe avere chance di ricongiungersi con Max Allegri.