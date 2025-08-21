Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Boniface è già stato bocciato: “Come Origi, poi Vlahovic a zero”

Foto dell'autore

Il bomber nigeriano sta per approdare al Milan con la formula del prestito più diritto di riscatto

Boniface sta per approdare al Milan, ma il suo nome non accende troppo la piazza rossonera. Il tifo milanista è spaccato in due, con una metà che appare alquanto dubbiosa sull’acquisto del nigeriano (per la precisione, sarà un prestito con diritto sui 30 milioni) che al Bayer Leverkusen ha palesato una grande e preoccupante fragilità fisica.

Boniface dopo un gol
Boniface è già stato bocciato: “Come Origi, poi Vlahovic a zero” (LaPresse) – Calciomercato.it

Non solo i tifosi, anche alcuni colleghi non sono per nulla convinti della decisione di Tare e soci di puntare sul classe 2000, il cui valore economico negli ultimi due anni si è praticamente dimezzato proprio per via dei tanti guai fisici che lo hanno tenuto a lungo ai box.

Ecco alcuni tweet ‘contro’ l’operazione Boniface raccolti da Calciomercato.it:

Milan, un altro attaccante (o forse due) oltre a Boniface

Vlahovic dopo un gol con la Juve
Milan, un altro attaccante (o forse due) oltre a Boniface (LaPresse) – Calciomercato.it

L’arrivo di Boniface, comunque, non esclude quello di un altro attaccante. Anzi, Tare continua a trattare per Harder dello Sporting: il danese accetterebbe il ruolo di alternative. E Vlahovic? Se partisse Gimenez, che il Milan è disposto a cedere, allora il serbo in uscita dalla Juventus potrebbe avere chance di ricongiungersi con Max Allegri.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie