Milan-Boniface sempre più a rischio: rimane viva la pista Harder | CM.IT

Sono ore decisive per l’affare Boniface in casa Milan: gli ultimi aggiornamenti di CM.IT

All’indomani della sconfitta casalinga all’esordio contro la Cremonese, il Milan deve fare i conti anche con la questione Boniface in sede di mercato.

Dopo le visite mediche ed i controlli approfonditi sostenuti a Milano dall’attaccante, il club rossonero deve ancora decidere se procedere con la firma e concludere l’affare con il Bayer Leverkusen. Stando alle ultime indiscrezioni, Victor Boniface è tornato in Germania perché non c’è ancora il via libera al suo trasferimento.

Il centravanti nigeriano farà rientro oggi a Leverkusen in attesa dell’imminente decisione del Milan. Come appreso da Calciomercato.it, però, salgono le possibilità che l’operazione non si chiuda. Sono attese novità nelle prossime ore, con la pista Harder sempre viva.

Come anticipato dalla nostra redazione, la società rossonera valuta ancora il talento dello Sporting, sul quale c’è il forte pressing del Rennes. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato anche dell’ipotesi di scambio con Santi Gimenez: la pista è ancora viva e da monitorare, soprattutto in caso di mancato arrivo di Boniface a Milano. Vi terremo aggiornati.

