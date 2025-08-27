Hojlund, Elmas e il rebus liste del Napoli: perché un altro acquisto bloccherebbe un affare

Per questione di liste, il Napoli potrebbe chiudere presto un doppio colpo e lasciar partire uno dei prodotti del suo vivaio.

Giovanni Manna lavora per completare la rosa, con due nuovi acquisti pronti a vestire la maglia del Napoli. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca per Rasmus Hojlund ed Elijf Elmas, opportunità di mercato nate solo per esigenze.

Il club azzurro non avrebbe mai puntato sul centravanti danese senza l’infortunio di Romelu Lukaku. E ora, De Laurentiis ha deciso di fare addirittura un investimento importante per l’attacco del suo Napoli. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, è già stato trovato l’accordo con Rasmus Hojlund. Un contratto quinquennale, con un trasferimento in prestito e l’opzione del riscatto, a condizioni facili. Si parla di presenze e qualificazione in Champions League. Manca ancora l’ok del Manchester United, che però ha tutte le intenzioni di liberare il giocatore dopo averlo escluso nelle prime due partite di campionato. Nell’estate del 2026, gli inglesi incasserebbero circa 40 milioni di euro per il riscatto dell’ex Atalanta.

E in parallelo c’è l’affare Elmas, idea nata dopo il naufragio della trattativa per Ndoye. L’operazione per il ritorno del macedone, chiuderebbe a eventuali nuovi acquisti over, ma sbloccherebbe una trattativa in uscita.

Calciomercato Napoli, l’affare Elmas “sblocca” l’addio di Zanoli

L’affare Juanlu è ormai in standby da giorni. Il Napoli ha concentrato fondi ed energie su Hojlund e su altre trattative, mentre per lo spagnolo si è conosciuta una fase di stallo. Il giocatore non avrebbe occupato slot in lista Serie A, perché considerato un under per il campionato italiano.

Alessandro Zanoli è promesso sposo all’Udinese, ma il suo trasferimento non è stato ancora completato per ragioni di mercato. Infatti, il Napoli sta provando a chiudere per Elmas e allo stesso tempo ha mantenuto viva la pista Brescianini, per rinforzare il centrocampo. Un eventuale doppio colpo, farebbe scattare un’esclusione dalla lista over e di conseguenza l’indiziato principale a lasciare il Napoli diventerebbe Pasquale Mazzocchi. A queste condizioni, Zanoli resterebbe al Napoli perché occuperebbe uno dei quattro slot dei calciatori formati nel club. L’opzione più probabile è però un’altra.

Infatti, il club azzurro vorrebbe chiudere presto l’operazione con il Lipsia per Elmas, sotto la formula del prestito con diritto di riscatto fissato attorno agli 11 milioni di euro. Il giocatore ha dato disponibilità al trasferimento sin da subito. Manca ancora intesa tra le due società, ma c’è fiducia sulla buona riuscita dell’affare. E così, Zanoli andrebbe all’Udinese e Mazzocchi resterebbe al Napoli.

Con l’esclusione di Lukaku da tutte le liste e l’eventuale inserimento di Hojlund negli under, il Napoli ha un solo slot libero a disposizione nella lista over. E al momento sembra che Elmas sia il maggior indiziato ad occupare questo posto. Per quanto riguarda la lista Champions, il discorso si complica. Il centravanti danese proveniente dal Manchester rientrerebbe nella Lista A. Già l’ingresso di Elmas provocherebbe un effetto domino e un’altra esclusione. Va ricordato che Conte già dovrà decidere chi lasciare fuori dei difensori tra Marianucci e Juan Jesus. È tutta una questione di liste.