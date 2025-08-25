Hojlund al Napoli, affare sbloccato: c’è l’intesa, le cifre dell’affare | CM.IT

Cifre e dettagli dell’operazione Hojlund: il Napoli vira con decisione sull’attaccante danese per sostituire Romelu Lukaku

Sono trascorsi undici giorni dall’infortunio di Lukaku. E in tempi record, il Napoli ha soffiato un attaccante nel mirino del Milan, che presto diventerà comprimario in attacco con Lucca per buona parte della stagione. Una responsabilità non da poco per Rasmus Hojlund, che ha il compito di sostituire Big Rom.

A seguito dei primi approcci, il club azzurro è riuscito a trovare l’intesa con il calciatore. Il danese aveva bisogno di conoscere il progetto, vuole garanzie per lasciare definitivamente il Manchester United. E infatti non avrebbe accettato un prestito secco con ritorno all’Old Trafford. Così, è stato accontentato. Decisivo il colloquio odierno con la dirigenza azzurra. Il Napoli presenterà l’offerta al Manchester United con la formula del prestito con l’opzione per il riscatto nell’estate 2026.

Non solo Hojlund: gli obiettivi del Napoli

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, mancherebbe solo l’accordo tra Napoli e il Manchester United per le condizioni del riscatto, che avverrebbe a circa 40 milioni di euro. Al giocatore, invece, un contratto fino al 2030 per circa 4,5 milioni di euro a stagione.

Tra martedì e mercoledì potrebbe arrivare la fumata bianca per il trasferimento di Hojlund al Napoli. Dopodiché l’iter dovrebbe essere rispettato come sempre: visite a Villa Stuart, firma del contratto e gita a Castel Volturno per conoscere i nuovi compagni. L’attaccante danese, se i tempi verranno rispettati, potrebbe essere a disposizione di mister Conte sin dalla seconda giornata di campionato.

Ad ogni modo, Manna non finisce qui il suo operato. C’è da completare il centrocampo. La prima opzione è Elmas, per cui è stata presentata un’offerta al Lipsia, inizialmente respinta. Si lavora, ma si tiene un occhio puntato anche su Brescianini. E qui si scatenerebbe un effetto domino. Se l’Atalanta dà il via alla cessione di Brescianini, andrà a presentare un’offerta per Musah del Milan, che di conseguenza chiuderà l’affare con il Bologna per Fabbian.