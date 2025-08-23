Atalanta
Hojlund, squillo del Napoli: sprint per chiudere, poi 3 colpi per Conte | CM.IT

Foto dell'autore

Il Napoli tenta lo sprint per chiudere l’affare Hojlund, avvicinandosi alle richieste del calciatore: poi altri tre colpi di mercato per Conte

C’è un opzione A e poi tutte le altre. La strategia del Napoli ora è chiarissima. L’infortunio di Lukaku ha sicuramente complicato i piani di Antonio Conte. Ma è l’incertezza sul recupero che preoccupa ancora di più. Il calciatore non si opererà e, come suggerito dal centro di riabilitazione in Belgio e dalle consulenze, provvederà con le terapie conservative. La speranza è che in questo modo si riducano i tempi di recupero, ma non vi sono date certe sul suo ritorno in campo.

Rasmus Hojlund
Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United (ANSA) Calciomercato.it

Ecco perché il Napoli sta valutando un terzo attaccante, con prospettiva per il futuro. Un nuovo investimento, forse inaspettato al 23 agosto 2025, dopo aver acquistato già Lorenzo Lucca. Ma Lukaku non rientrerà nella lista Champions e Conte ha bisogno urgentemente di un centravanti da alternare con la punta italiana. Dunque, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’opzione A di Giovanni Manna è Rasmus Hojlund. Dopo diversi sondaggi, l’ex obiettivo del Milan è sicuramente l’uomo più vicino ad indossare la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, pronto il contratto per Hojlund

Dopo un tira e molla, dovuto alle perplessità sull’operazione e anche ai tempi di recupero dell’infortunio di Lukaku, il Napoli è deciso a puntare sul calciatore classe 2003, che non occuperebbe neppure slot nella lista Serie A. Il Manchester United aveva già da tempo aperto al prestito, ma il giocatore chiede garanzie e vuole inserire l’obbligo di riscatto.

Hojlund e McTominay
Hojlund e McTominay potrebbero ritrovarsi al Napoli (ANSA) Calciomercato.it

Il prezzo fissato per il riscatto è di circa 40 milioni di euro, che il Napoli sarebbe disposto a pagare per la prossima estate. E nel frattempo è pronto anche un contratto importante per il calciatore: Rasmus percepirebbe 4 milioni di euro l’anno. Il Manchester United vuole inserire nella trattativa anche la percentuale sulla futura rivendita dell’ex Atalanta: chiede il 20% della cessione.

Ovviamente, il diesse Manna vuole risolvere questa delicata questione nel giro di pochi giorni. E magari presentare al Maradona il nuovo acquisto già per Napoli-Cagliari. Nel frattempo, restano positive le sensazioni sulla riuscita della trattativa per il ritorno di Elmas, con la formula del prestito con riscatto fissato a 11 milioni di euro. Anche la Roma ha messo gli occhi sul macedone, che ha preso tempo su tutti e continua a preferire i campioni d’Italia. Mentre al momento è in stand-by l’operazione Juanlu, per cui gli azzurri sono disposti ad arrivare a 18 milioni di euro. Il Siviglia si tutela e cerca il terzino destro: piace Araujo del Bournemouth, classe 2001. Gli spagnoli potranno ingaggiarlo quando lasceranno partire Juanlu Sanchez.

Perso Andy Diouf, il Napoli sta virando su altri profili. Spunta l’idea Brescianini dell’Atalanta, già vicinissimo all’azzurro l’estate scorsa. L’operazione potrebbe entrare nel vivo se la Dea facesse un passo concreto per Musah del Milan. Un triangolo tra occasioni e opportunità. Manna valuta anche altre piste per il centrocampo, sia dalla Ligue 1 e dalla Premier League. Servono altri tre acquisti oltre all’attaccante per completare la rosa: un terzino destro, un vice-Anguissa e centrocampista/ala sinistra.

