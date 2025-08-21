Diouf era quasi del Crystal Palace, ora l’Inter per 25 milioni: le ultime | CM.IT

Il franco-senegalese del Lens non è il classico mediano ed era nel mirino anche del Napoli

Un mese fa emissari dell’agenzia che lo rappresenta hanno incontrato la dirigenza dell’Inter nella sede di viale della Liberazione. Un’ora circa di colloquio in cui, evidentemente, si è parlato anche se non soprattutto di lui: Andy Alune Diouf, centrocampista franco-senegalese molto vicino a vestire la maglia nerazzurra.

Affare sui 24/25 milioni di euro, più o meno la cifra che stava pagando il Crystal Palace. Già, perché questa estate il classe 2003 è stato vicinissimo, per non dire a un passo dal trasferirsi in Premier per indossare la maglia rossoblu degli ‘Eagles’. L’operazione è saltata e Diouf, poco più tardi, eccolo qui per indossare un’altra maglia, quella dell’Inter.

Come raccolto da Calciomercato.it, in casa nerazzurra c’è fiducia circa la possibilità di chiudere l’operazione già nella giornata odierna: in discussione con il Lens la parte relativa ai bonus. Se la fumata bianca dovesse arrivare oggi, Diouf sbarcherebbe a Milano già domani per le consuete visite mediche prima della firma sul contratto che, a meno di sorprese, sarà di durata quinquennale.