“Ci metterebbe la firma”, ansia Lukaku: il retroscena sulla data del rientro | ESCLUSIVO

Napoli in ansia per le condizioni e il recupero di Romelu Lukaku, out per la lesione al retto femorale: le previsioni sul rientro

L’infortunio di Romelu Lukaku preoccupa, il giocatore spinge per le terapie conservative ma non ha terminato i consulti. Dal Belgio suggeriscono di non andare in sala operatoria, i tempi resterebbero lunghi ugualmente con o senza operazione. Ad ogni modo, il Napoli è preoccupato e starebbe già pensando ad una metà stagione senza Big Rom.

Infatti, è altamente probabile che Lukaku non farà parte della lista Champions League. Il giocatore, nelle migliori delle ipotesi, riuscirebbe a tornare a disposizione a gennaio, quando il club azzurro dovrà giocarsi le ultime due partite della coppa europea, nonché anche le più delicate per un eventuale passaggio di turno. Ma come dichiarato ai microfoni della trasmissione Ti Amo Calciomercato dal giornalista Dario Sarnataro: “Il Napoli firmerebbe per avere Lukaku pronto per l’Epifania”.

Attorno al 6 gennaio, data evidentemente da cerchiare in rosso, ci sarà la sfida tra Napoli e Verona. E subito dopo il club azzurro sfiderà l’Inter alla prima giornata di ritorno di Serie A. Inoltre, bisogna aggiungere che gennaio 2026 sarà ricco di impegni: c’è anche la Champions.

Lukaku out più di 25 partite: ecco gli attaccanti che piacciono a Conte

Nel corso della puntata di Ti Amo Calciomercato pubblicata su Youtube, il giornalista di Radio Marte fa il punto su quante gare potrà saltare l’attaccante belga, a partire dalla prima giornata di campionato: “Lukaku salterà le famose 25 partite tra Serie A e Champions League. In realtà, verrà messo fuori lista Champions, quindi salterebbe tutta la prima fase con le otto partite. Salterà almeno 25 partite“.

E quindi, di corsa, Manna sta provando a chiudere un centravanti di livello per dare a Conte un’alternativa a Lucca. Sarebbe impensabile disputare un’intera stagione con un solo attaccante. Dopo vari sondaggi, il Napoli sembra deciso ad andare su Hojlund, ma restano in piedi anche altre piste: “A Conte piacciono Vlahovic, Dovbyk e Hojlund. Sono tre profili di un certo peso internazionale su cui scommettere. So che Conte vorrebbe uno di questi profili. Credo che Lucca possa essere anche la sorpresa, ma è un punto interrogativo per certi livelli”.

Escluse altre piste, di peso inferiore e anche da caratteristiche diverse, come centravanti più leggeri. Sarnataro aggiunge: “Per come è strutturato il Napoli di Conte, l’attaccante centrale ha un ruolo specifico. Non può essere un Mertens, un falso nueve”.