Milan, accordo ad un passo: 40 milioni per il nuovo attaccante

Rossoneri a caccia di rinforzi, per il colpo in attacco pronto un grande investimento

Sono ore caldissime in casa Milan sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita. Il club rossonero sta lavorando alacremente su più fronti, anche se il più caldo di tutti resta chiaramente l’attacco.

Mentre la situazione Harder vive una fase di stallo, è tornato fortemente in auge il nome di Vlahovic, ma il serbo, che è certamente nome gradito a Massimiliano Allegri, non è l’unico della lista. Da Lukebakio, visionato da vicino da Moncada a Siviglia ad Embolo, profilo low-cost mai uscito dai radar rossoneri, diversi sono i profili a cui si sarebbe aggiunto di prepotenza anche Christopher Nkunku. Il transalpino è in uscita dal Chelsea e potrebbe diventare un nome caldo per i rossoneri.

Milan, piace Nkunku: pronta l’offerta

Stando a quanto riferito da ‘Foot Mercato’, il Milan sarebbe pronto a lanciare un assalto al calciatore classe 1997. Il club rossonero sarebbe pronto a formulare un’offerta molto importante, tra i 30 e i 40 milioni di euro e per Nkunku sarebbe pronto un contratto di cinque anni.

Il Milan non è però l’unico club interessato all’attaccante. Sulle tracce del transalpino ci sarebbe anche il Lipsia, che sarebbe pronto a riaccogliere a braccia aperte il giocatore, ma pure l’Aston Villa. E anche il Bayern Monaco starebbe pensando al giocatore, che il Chelsea ha ormai messo sul mercato nonostante un contratto fino al 2029. Ci sarebbero stati già contatti tra le parti per capire la fattibilità della trattativa, con il Milan forte della decisione del ragazzo di lasciare Londra già in questa finestra estiva di mercato. Il giocatore nelle ultime due stagioni al Chelsea ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, ma nel corso del Mondiale per Club, vinto dai ‘Blues’, ha collezionato sei presenze, tornando anche al gol nella sfida contro il Benfica.