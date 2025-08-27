Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sassuolo, per l’attacco di Grosso si guarda negli Emirati Arabi | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

I neroverdi si vogliono cautelare in caso di cessione di Laurentie. Tra i nomi sul taccuino di Carnevali c’è pure Al Ghassani

L’esordio al ritorno in Serie A non è stato dei più felici. Il Sassuolo è stato battuto in casa dai campioni d’Italia in carica del Napoli in una partita quasi a senso unico. Ma non è certamente contro i partenopei che la squadra di Fabio Grosso dovrà costruire la sua salvezza. Già la seconda giornata può essere un banco di prova importante: i neroverdi faranno visita alla Cremonese in uno scontro diretto tra neopromosse che si annuncia caldissimo.

Calciomercato Sassuolo, idea Al Ghassani per l'attacco di Grosso
Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo (foto Ansa) – Calciomercato.it

Ci si chiede se contro i grigiorossi di Nicola verrà schierato lo stesso tridente offensivo visto a Reggio Emilia. Già, perché il Sassuolo è al centro di molti rumors sia in entrata che in uscita che riguardano proprio gli attaccanti. Qualora dovesse partire Pinamonti come punta centrale, c’è la suggestione Taremi dell’Inter. Sulle ali, invece, attenzione a Laurentie: il francese piace ancora al Sunderland oltre che in Turchia al Fenerbahce e al Besiktas.

Ecco perché il Sassuolo non vuole farsi trovare impreparato: in caso di cessione di Laurentie, si valutano nuovi attaccanti esterni. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, tra i nomi sul taccuino del direttore generale Carnevali c’è anche quello di Yahya Al Ghassani. Si tratta di un’ala sinistra classe 1998, punto di forza della Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che milita in patria con la maglia dello Shabab Al Ahli. Su di lui ci sono anche diversi club della Ligue 1 francese, tra cui Angers, Brest e Le Havre.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie