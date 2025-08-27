Sassuolo, per l’attacco di Grosso si guarda negli Emirati Arabi | ESCLUSIVO

I neroverdi si vogliono cautelare in caso di cessione di Laurentie. Tra i nomi sul taccuino di Carnevali c’è pure Al Ghassani

L’esordio al ritorno in Serie A non è stato dei più felici. Il Sassuolo è stato battuto in casa dai campioni d’Italia in carica del Napoli in una partita quasi a senso unico. Ma non è certamente contro i partenopei che la squadra di Fabio Grosso dovrà costruire la sua salvezza. Già la seconda giornata può essere un banco di prova importante: i neroverdi faranno visita alla Cremonese in uno scontro diretto tra neopromosse che si annuncia caldissimo.

Ci si chiede se contro i grigiorossi di Nicola verrà schierato lo stesso tridente offensivo visto a Reggio Emilia. Già, perché il Sassuolo è al centro di molti rumors sia in entrata che in uscita che riguardano proprio gli attaccanti. Qualora dovesse partire Pinamonti come punta centrale, c’è la suggestione Taremi dell’Inter. Sulle ali, invece, attenzione a Laurentie: il francese piace ancora al Sunderland oltre che in Turchia al Fenerbahce e al Besiktas.

Ecco perché il Sassuolo non vuole farsi trovare impreparato: in caso di cessione di Laurentie, si valutano nuovi attaccanti esterni. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, tra i nomi sul taccuino del direttore generale Carnevali c’è anche quello di Yahya Al Ghassani. Si tratta di un’ala sinistra classe 1998, punto di forza della Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che milita in patria con la maglia dello Shabab Al Ahli. Su di lui ci sono anche diversi club della Ligue 1 francese, tra cui Angers, Brest e Le Havre.