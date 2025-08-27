Sancho e le sue non risposte: il focus è un altro, United furioso. E Massara punta George | CM.IT

L’esterno inglese ha tenuto tutti sulle spine per diverse settimane: il suo focus principale non sembra il calcio in questo momento. I giallorossi trattano col Chelsea

Jadon Sancho è una pista ormai praticamente sfumata per la Roma, dopo una lunga rincorsa ma soprattutto una lunghissima attesa. Come vi abbiamo raccontato Gian Piero Gasperini ha sempre spinto per il suo arrivo, tenendo aperta la pista anche pubblicamente dopo il Bologna nonostante le parole di Massara nel pregara. L’inglese era la priorità del mister, anche se la società giallorossa non era mai stata del tutto convinta.

Per una serie di motivi, che vanno dalle commissioni molto alte alle basse possibilità di cederlo in caso di nuovo flop e un cartellino pesantissimo per il bilancio. Ma non solo. Sancho in queste settimane non ha mai detto ‘no’, ma neanche dato segnali particolari di apertura. Nessuna risposta, con Roma e Manchester ad attendere per tutto questo tempo dopo aver trovato l’accordo tra club. Non a caso, come risulta a Calciomercato.it, lo United è molto irritato dal comportamento di Sancho, che appunto non ha mai dato una risposta al club giallorosso. I Red Devils si sentono presi in giro, anche perché in questo momento nei piani del giocatore il calcio sembrerebbe addirittura essere passato in secondo piano.

Sancho, i motivi della lunga attesa di Roma e United: il calcio non è una priorità. Massara tratta George

Non è un caso che alcuni giorni fa l’ex Dortmund e Chelsea abbia eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto relative al calcio. Per cui non solo quelle che parlano di Manchester United, ma del calcio in generale. Restano solo quattro post, il primo con lui in tribuna e gli altri in vacanza a luglio. Insomma, il pallone ad sembra non essere il suo focus principale, la sua priorità. A differenza, ad esempio, della fidanzata, la rapper e cantautrice Saweetie, da 12,4 milioni di followers. I due hanno ufficializzato la loro relazione a inizio 2025, Sancho si è anche tatuato il suo nome dietro l’orecchio. Un altro dei tanti motivi che hanno portato a questa situazione di stallo permanente, insieme ai costi molto alti dell’operazione.

La spesa della Roma complessiva in cinque anni di contratto tra cartellino e ingaggio lordo avrebbe sforato i 70 milioni di euro, a cui bisognava poi aggiungere anche delle commissioni altissime, che sono state un’altra difficoltà principale. A questo punto Massara, che lunedì sera è volato a Londra, sta concentrando le sue attenzioni su Tyrique George (che condivide lo stesso agente di Sancho), talento classe 2006 del Chelsea. I due club stanno parlando anche e soprattutto della formula, in particolare della percentuale sulla futura rivendita chiesta dai Blues. Il ds della Roma – che sta lavorando anche su Tsimikas del Liverpool – attende anche l’ok definitivo di Gasperini per il gioiellino inglese.