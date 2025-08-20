Roma-Sancho, Gasperini spinge ma la società non è convinta: le perplessità del club | CM.IT

L’inglese non ha ancora dato il via libera ai giallorossi, ma il tecnico vuole assolutamente lui nonostante qualche dubbio della dirigenza

Dopo Rios e Wesley, si chiama Jadon Sancho l’ultima grande telenovela di mercato della Roma in questa sessione estiva. L’esterno inglese è il prescelto da Gian Piero Gasperini, un nome indicato proprio dal mister che aspetta con impazienza un altro rinforzo dopo Leon Bailey. A tre giorni dall’inizio del campionato (Roma-Bologna in campo sabato sera alle 20.45), Gasp aspetta ancora Sancho, il cui arrivo non si è ancora sbloccato.

Un sì definitivo da parte del giocatore mai arrivato e dei costi che tuttora non convincono la Roma. Ma dopo il termine che i giallorossi si erano dati per attendere la risposta dell’inglese dello United (con cui Massara ha già trovato l’intesa) Gasperini ha continuato a insistere con la società. È proprio Sancho il nome che vorrebbe più di tutti. Per questo nelle ultime ore la pista è tornata a scaldarsi, anche se restano le perplessità da parte della dirigenza. E sono soprattutto relative ai costi complessivi dell’operazione, oltre ai tentennamenti del giocatore.

L’ingaggio sì, ma soprattutto le altissime commissioni costituiscono un dubbio importante per i Friedkin. Che ragionano anche in ottica futura: Sancho è un calciatore sostanzialmente fuori rosa a Manchester, in difficoltà ormai da qualche anno. E in Europa non hanno di certo fatto a botte per aggiudicarselo. Di offerte concrete e all’altezza gliene sono arrivate pochissime. Questo vuol dire che la Roma ingaggerebbe un calciatore che guadagna quasi 10 milioni lordi a stagione per cinque anni, oltre agli oltre 20 milioni per il cartellino. Se non esploderà, sarà complicato magari rivenderlo a cifre adeguate, con un mercato che sarebbe ulteriormente ridotto causa ingaggio elevato. Gasperini però lo ha scelto, per questo sta insistendo su di lui e la possibilità resta in piedi.