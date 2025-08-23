Roma, Massara netto su Sancho: “Al momento non ci sono le motivazioni giuste”

Le parole del DS giallorosso non solo sul calciatore dello United ma anche su Lorenzo Pellegrini. Ecco quanto riferito

Momento molto importante da un punto di vista strategico per la Roma. Sul campo, dove i giallorossi ospitano il Bologna nella gara d’esordio della loro stagione, ma anche in chiave mercato. I messaggi lanciati da Gasperini nella conferenza stampa della vigilia non sono di certo passati inosservati.

Uno dei temi toccati in modo piuttosto approfondito dall’ex allenatore dell’Atalanta – come noto – è quello relativo al futuro di Lorenzo Pellegrini. Il nodo legato alla cessione del suo centrocampista rappresenta un autentico punto di non ritorno per il mercato della Roma. Un altro profilo attorno al quale ruotano le riflessioni dell’area tecnica giallorossa è quello di Jadon Sancho. Se l’accordo con lo United è stato trovato ormai da tempo, manca quello con il calciatore che, come vi abbiamo riferito già in tempi non sospetti, non ha mai aperto all’ipotesi Roma.

Per l’ala inglese, al netto del pressing di Gasperini, la trattativa vive una sostanziale fase di stallo confermata anche dalle parole di Massara che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso in questi termini prima su Pellegrini e poi su Sancho: “Appena sono arrivato, abbiamo concordato con l’agente di Lorenzo che non avremmo rinnovato il contratto. Dunque anche insieme alla volontà di Lorenzo stiamo valutando offerte per questa finestra, eventualmente c’è anche gennaio. Sancho? Stiamo parlando di un calciatore forte accostato a tutte le squadre italiane; al momento comunque rimane una suggestione. Non mi pare ci siano le condizioni ma soprattutto le motivazioni per portare avanti la trattativa”.