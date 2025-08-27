Atalanta
Juve, nuovo affare col Nottingham Forest: ecco cosa manca per l’addio di Savona | CM.IT

Foto dell'autore

La Juventus continua a lavorare sulle uscite, che permetterebbero di sbloccare finalmente il mercato in entrata: il prossimo a lasciare Torino può essere Nicolò Savona. Trattativa sempre più calda con il Nottingham Forest

La prima regola da tenere a mente è la seguente: in casa Juventus ogni offerta che perviene per un calciatore in rosa viene valutata. Se poi un calciatore non viene ritenuto centrale nel progetto e l’offerta viene ritenuta congrua, allora la cessione è una normale conseguenza. Ecco perché la situazione di Nicolò Savona è da monitorare con grande attenzione.

Juve, nuovo affare col Nottingham Forest: ecco cosa manca per l’addio di Savona | CM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)

Sul classe 2003 in questa sessione di mercato si era già palesato l’interesse del Newcastle, che poi non si è concretizzato in un’offerta formale, mentre adesso è di nuovo il Nottingham Forest a bussare alla porta della Vecchia Signora. Al club inglese serve un esterno destro e, dopo aver fatto un tentativo per Nehuen Molina, sono piombati su Nicolò Savona. Ecco qual è la situazione.

Juve e Nottingham di nuovo in affare: serve il rialzo per Savona | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Nottingham Forest ha già presentato un’offerta da 15 milioni di euro per Nicolò Savona e la Juventus l’ha rispedita al mittente. Quella dei bianconeri non è una chiusura totale, ma la dirigenza sarebbe disposta a far partire il difensore per una cifra intorno ai 18/20 milioni di euro.

Juve e Nottingham di nuovo in affare: serve il rialzo per Savona | CM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)

Nelle prossime ore è attesa una nuova offerta al rialzo da parte del club inglese, che potrebbe fare il passo in avanti decisivo per arrivare alla chiusura e per aggiudicarsi Nicolò Savona. Per la Juventus si tratterebbe di una plusvalenza totale, essendo un prodotto del vivavio, e darebbe nuova linfa per il mercato in entrata. Non è un mistero che Comolli è ancora impegnato nell’impresa di riportare Kolo Muani a Torino, così come si vorrebbe consegnare a Igor Tudor anche un’alternativa in avanti, con Zhegrova tra i primi candidati.

