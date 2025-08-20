DIRETTA Calciomercato: tutte le notizie di mercoledì 20 agosto

Tutti i rumours e le trattative di oggi, mercoledì 20 agosto, per quanto riguarda la Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it per le ultime su Juventus, Inter, Napoli, Roma e le altre

La Serie A è entrata nella fase più calda del calciomercato, quella delle ultime giornate che precedono l’inizio del campionato e quelle che portano alla chiusura della sessione estiva. Come da tradizione degli ultimi anni, mancano ancora moltissime operazioni da fare e tanti club sono attivissimi ora.

A partire dalla Juventus, impegnata nelle uscite – con Douglas Luiz a un passo dal Nottingham Forest – e nelle entrate: Randal Kolo Muani è pronto a prendere un aereo in direzione Torino, mentre per Zhegrova i bianconeri continuano a fare passi in avanti. Momento chiave anche per il Napoli, chiamato a sostituire in extremis Romelu Lukaku dopo l’infortunio che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi. La Roma ha accolto Baily e ora prova a completare la rosa per Gasperini e l’Inter è sempre impegnata con gli ultimi colpi di mercato. Segui la diretta di Calciomercato.it per restare aggiornato e non perderti nessuna trattativa.

LIVE