Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Calciomercato: tutte le notizie di mercoledì 20 agosto

Foto dell'autore

Tutti i rumours e le trattative di oggi, mercoledì 20 agosto, per quanto riguarda la Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it per le ultime su Juventus, Inter, Napoli, Roma e le altre

La Serie A è entrata nella fase più calda del calciomercato, quella delle ultime giornate che precedono l’inizio del campionato e quelle che portano alla chiusura della sessione estiva. Come da tradizione degli ultimi anni, mancano ancora moltissime operazioni da fare e tanti club sono attivissimi ora.

DIRETTA Calciomercato: tutte le notizie di mercoledì 20 agosto – Calciomercato.it (LaPresse)

A partire dalla Juventus, impegnata nelle uscite – con Douglas Luiz a un passo dal Nottingham Forest – e nelle entrate: Randal Kolo Muani è pronto a prendere un aereo in direzione Torino, mentre per Zhegrova i bianconeri continuano a fare passi in avanti. Momento chiave anche per il Napoli, chiamato a sostituire in extremis Romelu Lukaku dopo l’infortunio che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi. La Roma ha accolto Baily e ora prova a completare la rosa per Gasperini e l’Inter è sempre impegnata con gli ultimi colpi di mercato. Segui la diretta di Calciomercato.it per restare aggiornato e non perderti nessuna trattativa.

LIVE

Juve, Douglas Luiz pronto a partire: accordo vicino col Nottingham

La Juventus e Douglas Luiz sono pronti a separarsi, le trattative tra Comolli e Marinakis per il passaggio del brasiliano a titolo definitivo al Nottingham Forest proseguono nel migliore dei modi: nei prossimi giorni il centrocampista è atteso in Inghilterra per le visite mediche

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie