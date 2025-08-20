Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, ancora due piste per Calhanoglu: la nuova situazione | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Mourinho è alla ricerca di un grande colpo a centrocampo per il Fenerbahce. Il regista nerazzurro ha anche un’altra pretendente

Non è stato un avvio di estate semplice per Hakan Calhanoglu. Dapprima ha dovuto lasciare il ritiro americano dell’Inter durante il Mondiale per Club per un infortunio. Poi è stato al centro della polemica scatenata da Lautaro Martinez verso alcuni compagni che il presidente Marotta ha indirizzato al centrocampista turco. Infine le tante voci di mercato che parlavano di un suo ritorno in patria, prima al Galatasaray e poi al Fenerbahce.

Calciomercato Inter, due colpi sicuri e il terzo dipende da Calhanoglu
Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it

Caso rientrato e tutto risolto? Così sembra, ma visti i tanti colpi di scena che hanno caratterizzato il calciomercato degli ultimi anni, meglio aspettare la chiusura del primo settembre per poter mettere la parola fine a questa telenovela. Dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it è emerso che in effetti ci sono ancora due club interessati a Calhanoglu, ma non si tratta di piste calde e ad oggi appare difficile che il nazionale turco possa lasciare Appiano Gentile.

Da un lato resta in corsa la squadra di Istanbul, perché José Mourinho vuole un grande colpo in mediana. Ma l’affare Calhanoglu è legato alla qualificazione in Champions League (stasera la gara di andata dei playoff contro il Benfica, ndr). I gialloblu stanno trattando altri obiettivi come Edson Alvarez, Tielemans, Exequiel Palacios e persino Brozovic. Dall’altro c’è l’Al Nassr, che potrebbe tornare alla carica proprio in caso di cessione del croato ex Inter.

Calciomercato Inter, altri due o tre colpi per Chivu: i nomi

In entrata l’Inter si candida ad essere la grande protagonista di questo rush finale di calciomercato. Dopo aver trattato a lungo Lookman con l’Atalanta, adesso la priorità è quella di prendere un centrocampista. Il primo obiettivo è Manu Kone, ma bisogna capire se la Roma aprirà alla sua cessione ed a quali cifre. Le alternative non mancano: da Frendrup del Genoa per restare in Serie A, passando per Edson Alvarez del West Ham e Florentino Luis del Benfica, fino alle new entry Djaoui Cissé del Rennes e Mahamadou Doumbia dell’Anversa.

Calciomercato Inter, due colpi sicuri e il terzo dipende da Calhanoglu
Calhanoglu, Alvarez e Veiga – Grafica Calciomercato.it

Non trovano conferme, invece, le piste che portano a Ederson e Rabiot, sebbene quest’ultimo sia stato messo ufficialmente sul mercato dal Marsiglia. Poi un difensore, preferibilmente che già conosca il campionato italiano: si va dall’ex Juve Veiga all’ex Napoli Kim Min-Jae fino all’ex Spezia Kiwior, senza dimenticare Solet, ora all’Udinese. Il terzo colpo potrebbe essere in attacco se parte Taremi e si presenta un’occasione low cost. A meno di colpi di scena con Calhanoglu: in quel caso servirebbe un altro centrocampista.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie