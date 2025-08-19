Inter, Luis Florentino per dimenticare Kone: il Benfica fissa il prezzo | CM.IT

La Roma ha alzato il muro per la cessione di Manu Kone, l’Inter cerca alternative valide: spunta il nome di Luis Florentino, ecco quanto costa

Dopo il naufragio dell’operazione Lookman, anche la Roma per ora ha dato il ben servito all’Inter bloccando la cessione di Manu Kone. Una doccia fredda per Marotta e Ausilio che devono rinforzare la rosa in vista di una lunga stagione, impegnativa e che parte con un po’ di scetticismo.

La società nerazzurra ha due priorità in questo momento. Trovare il centrocampista, visto lo slot che Asllani libererà nelle prossime ore per l’approdo al Bologna, e aggiungere un nuovo difensore in rosa. Pavard potrebbe aver già terminato la sua esperienza con l’Inter.

Il mediano di rottura che serve all’Inter potrebbe identificarsi in Luis Florentino, già visto all’opera anche al Mondiale per club. Il centrocampista portoghese interessa ai nerazzurri, ma ha mercato. E nel suo destino non c’è solo l’Europa: spuntano piste arabe.

Luis Florentino-Inter, il Benfica chiede 30 milioni: la situazione

Il centrocampista portoghese potrebbe dire addio al Benfica dopo tre stagioni intense, con quattro titoli vinti. Luis Florentino è un prodotto del vivaio del club lusitano, poi fu girato al Monaco e al Girona. Il rientro a casa sua è stato prolifico. E ora il Benfica spara alto per l’eventuale cessione.

Infatti, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, per acquistare il cartellino di Luis Florentino l’Inter dovrà sborsare circa 30 milioni di euro. Ad oggi non è stata presentata alcuna offerta ufficiale al presidente Rui Costa. Ma i nerazzurri devono sbrigarsi se vogliono davvero portare in Italia il mediano classe 1999: sulle sue tracce ci sono anche gli arabi, fortemente interessati alla dinamicità del ragazzo e alle sue doti difensive. Al momento, non si registrano proposte concrete né dalla Serie A né dalla Saudi League. Il giocatore resta in attesa di scoprire il suo destino.