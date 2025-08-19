Inter, Konè non si sblocca: 25mln per il nuovo colpo, Juve beffata

L’Inter sta continuando a cercare i rinforzi da consegnare nelle mani di Cristian Chivu e, con Koné che non si sblocca, è pronta a virare su un altro profilo. Servono 25 milioni di euro per beffare la Juve, da tempo sulle sue tracce.

Il calciomercato per Marotta ed Ausilio si sta rivelando essere davvero molto più complicato del previsto, dal momento che dopo un inizio scoppiettante la situazione sembra essersi arenata. Tutto è iniziato dalla trattativa per Lookman, a lungo inseguito senza mai riuscire ad arrivare a dama. Anche per l’impossibilità, almeno allo stato attuale delle cose, di accontentare le richieste dell’Atalanta. Si è virato poi su Manu Koné, ma anche in questo caso si è ricevuto un “no” da parte del club di appartenenza, vale a dire la Roma.

Chivu, però, da questo punto di vista è stato chiaro con la società. Servono, infatti, almeno due calciatori capaci di rendere possibile il sistema di gioco rappresentato dal 3-4-2-1. Da una parte un centrocampista capace di reggere una mediana a due, dall’altra un attaccante capace di giocare nello stretto e di dare imprevedibilità. In tal senso, a quanto pare l’Inter ha deciso di virare su un altro obiettivo e servono 25 milioni di euro per beffare la Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inter, 25 milioni per il nuovo centrocampista: Juve e Roma a mani vuote?

Calhanoglu, in un centrocampo a due, potrebbe fare fatica e lo stesso vale anche per Zielinski e per Mkhitaryan, che potrebbe vedersi costretto ad avanzare la propria posizione. Più adatti, invece, Barella e Frattesi, ma vanno testati e solo loro due non possono bastare in ogni caso. Adesso, però, emerge una nuova pista. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, l’Inter per rinforzare la propria linea mediana si sta muovendo con interesse sulle tracce di Florentino Luis, talentuoso centrocampista del Benfica.

Sulle sue tracce ci sono da tempo la Roma e la Juventus, che però fino a questo momento hanno dato la priorità ad altri calciatori. Per questo l’Inter può pensare di approfittarne. Si tratta di un calciatore che garantirebbe a Chivu equilibrio in mezzo al campo ed anche tanta qualità.

La scorsa stagione ha collezionato con la maglia del Benfica 45 presenze tra tutte le competizioni e 2 gol, a conferma delle sue attitudini soprattutto difensive. I costi si aggirano intorno ai 25 milioni e sono decisamente dentro rispetto al budget stanziato dall’Inter per completare la rosa di Chivu. Ecco invece le ultime sulla suggestione Kessie per l’Inter.